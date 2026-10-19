MASK ŠOKIRAO SVE NOVOM IZJAVOM: Iduće godine počinje sa podelom akcija SpejsEks-a, otkrio i kome
VLASNIK kompanije SpejsEks Ilon Mask objavio je danas da će sledeće godine pokloniti po jednu svoju akciju te firme svakom detetu u Sjedinjenim Američkim Državama.
Mask u objavi na svojoj društvenoj mreži Iks nije izneo detalje o tome kako bi poklanjanje akcija bilo sprovedeno.
Prema podacima američke Kancelarije za popis stanovništva, u SAD je 1. jula 2025. godine živelo oko 72 miliona dece mlađe od 18 godina. Vrednost akcija koje Mask planira da podeli, po ceni od 146,03 dolara po akciji na zatvaranju berze u petak, iznosila bi ukupno oko 10,5 milijardi dolara, prenosi CNBC.
Mask je, prema podacima iz prijave podnete američkoj Komisiji za hartije od vrednosti (SEC) u avgustu, posedovao oko 4,8 milijardi akcija Spejs iksa.
Kada se uračunaju i akcije koje još nisu stečene po osnovu nagrada i opcija na akcije, njegov udeo iznosi oko 6,4 milijarde akcija, odnosno 48,4 odsto.
- Ovo će biti prvo od mnogih takvih davanja - dodao je Mask na Iksu, ne navodeći dodatne pojedinosti.
Njegova najava usledila je dan nakon što je kompanija Antropik saopštila da planira da izdvoji pet odsto svojih akcija za novi fond od javnog interesa, uz mogućnost da se taj udeo dodatno poveća u zavisnosti od rasta vrednosti kompanije.
Mask je prethodno, komentarišući tu inicijativu, poručio da preporučuje direktnu raspodelu akcija građanima i dodao da će upravo to učiniti.
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