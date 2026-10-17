VOLODIN ŽESTOKO UDARIO NA ZELENSKOG: Neće izbeći odgovornost za zločine i izdaju
VLADIMIR Zelenski neće uspeti da izbegne odgovornost za počinjene zločine i izdaju, izjavio je predsednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin, optužujući ukrajinskog predsednika da se odrekao sopstvene prošlosti i istorijskog nasleđa svoje porodice.
- Zelenski neće uspeti da izbegne odgovornost za počinjene zločine i izdaju - napisao je Volodin na platformi „Maks“.
On je naveo da se na Svebratskom groblju u Krivom Rogu, nedaleko od groba dede Zelenskog, danas sahranjuju ljudi koje je nazvao neonacistima, optužujući ih za ubijanje civila, žena, dece i starih.
- Teško da se deda Zelenskog borio za takvu budućnost i da su milioni sovjetskih vojnika i oficira za nju prolivali krv- istakao je Volodin.
Predsednik Državne dume osvrnuo se i na nedavnu konferenciju za novinare u Briselu, na kojoj je jedan novinar upitao Zelenskog da li smatra da je postao „žrtveni jarac“ američkog predsednika Donalda Trampa. Zelenski se na to nasmejao i odgovorio: „To je moj odgovor“.
- Jarac je postao odavno, a žrtveni jarac tek nedavno. Jarac je postao onda kada se odrekao svoje prošlosti i izdao one zahvaljujući kojima danas živi - poručio je Volodin.
On je podsetio da se deda Zelenskog, Semjon Ivanovič, tokom čitavog Velikog otadžbinskog rata borio protiv fašizma i da je odlikovan sa dva Ordena Crvene zvezde. Prema njegovim rečima, pradeda Zelenskog i trojica braće njegovog dede bili su žrtve Holokausta.
- A nekoliko decenija kasnije njihov unuk stvorio je u Ukrajini neonacistički režim. Veliča naciste i banderovce koji su tokom rata ubili milione Jevreja, Rusa, Ukrajinaca, Belorusa, Poljaka i pripadnika drugih naroda - naveo je Volodin.
(Sputnjik)
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