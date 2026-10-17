Svet

VOLODIN ŽESTOKO UDARIO NA ZELENSKOG: Neće izbeći odgovornost za zločine i izdaju

D.D.

17. 10. 2026. u 11:05

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VLADIMIR Zelenski neće uspeti da izbegne odgovornost za počinjene zločine i izdaju, izjavio je predsednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin, optužujući ukrajinskog predsednika da se odrekao sopstvene prošlosti i istorijskog nasleđa svoje porodice.

ВОЛОДИН ЖЕСТОКО УДАРИО НА ЗЕЛЕНСКОГ: Неће избећи одговорност за злочине и издају

Beata Zawrzel/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Zelenski neće uspeti da izbegne odgovornost za počinjene zločine i izdaju - napisao je Volodin na platformi „Maks“.

On je naveo da se na Svebratskom groblju u Krivom Rogu, nedaleko od groba dede Zelenskog, danas sahranjuju ljudi koje je nazvao neonacistima, optužujući ih za ubijanje civila, žena, dece i starih.

- Teško da se deda Zelenskog borio za takvu budućnost i da su milioni sovjetskih vojnika i oficira za nju prolivali krv- istakao je Volodin.

Predsednik Državne dume osvrnuo se i na nedavnu konferenciju za novinare u Briselu, na kojoj je jedan novinar upitao Zelenskog da li smatra da je postao „žrtveni jarac“ američkog predsednika Donalda Trampa. Zelenski se na to nasmejao i odgovorio: „To je moj odgovor“.

- Jarac je postao odavno, a žrtveni jarac tek nedavno. Jarac je postao onda kada se odrekao svoje prošlosti i izdao one zahvaljujući kojima danas živi - poručio je Volodin.

On je podsetio da se deda Zelenskog, Semjon Ivanovič, tokom čitavog Velikog otadžbinskog rata borio protiv fašizma i da je odlikovan sa dva Ordena Crvene zvezde. Prema njegovim rečima, pradeda Zelenskog i trojica braće njegovog dede bili su žrtve Holokausta.

- A nekoliko decenija kasnije njihov unuk stvorio je u Ukrajini neonacistički režim. Veliča naciste i banderovce koji su tokom rata ubili milione Jevreja, Rusa, Ukrajinaca, Belorusa, Poljaka i pripadnika drugih naroda - naveo je Volodin.

(Sputnjik)

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