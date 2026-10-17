U RAZLIČITIM delovima oslobođenog Dobropolja, jurišne jedinice grupe snaga „Centar” ističu rusku zastavu i zastave svojih jedinica.

MOD Rusije

Grad su oslobodili vojnici 110, 114. i 5. motorizovane streljačke brigade, kao i pripadnici mornaričke pešadije iz 61. brigade i 177. puka. Vrhovni glavnokomandujući je odao priznanje vojnicima za ovaj uspeh.

„Neprijatelj je na ovom pravcu pretvorio grad u snažno utvrđeno područje, ali su koordinisana i visokoprofesionalna dejstva ruskih jurišnih jedinica omogućila da se neprijateljske snage u gradu najpre opkole, a zatim i da se grad u potpunosti zauzme. Zauzimanje Dobropolja od strane snaga grupe ’Centar’ predstavlja značajan uspeh u okviru specijalne vojne operacije, jer otvara direktan put ka dostizanju granica Donjecke Narodne Republike (DNR)”, izjavio je Putin.

Od Dobropolja do susedne Dnjepropetrovske oblasti ima oko 20 kilometara. Pad važnog uporišta ukrajinskih snaga na ovom delu fronta objavljen je juče uveče. Vladimir Putin je stigao na pomoćno komandno mesto Združene grupe snaga. Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije i prvi zamenik ministra odbrane, Valerij Gerasimov, podneo je izveštaj o situaciji na liniji fronta.

„Tokom borbi, dovršili smo uništenje neprijateljskih snaga koje su bile opkoljene u Dobropolju, čime smo grad stavili pod svoju potpunu kontrolu. Trenutno su u toku pretrage terena kako bi se otkrili i neutralisali pojedinačni pripadnici ukrajinskih snaga koji se kriju u podrumima zgrada”, izvestio je Gerasimov.

Borbe za Dobropolje trajale su nekoliko meseci. Ruska vojska se postepeno približavala ovom okružnom centru, oslobađajući okolna sela. Napredovanje se odvijalo iz više pravaca – od Anovke, Novog Donbasa, Krasnojarskog, Vodjanskog, Mataševa, sela Dobropolje (koje nosi isto ime) i Novogrišina. Ukrajinski borci su postavili mrežu utvrđenja, uključujući protivtenkovske rovove, bodljikavu žicu i minirane puteve. Međutim, neprijatelj nije uspeo da zaustavi napredovanje, izvestili su komandanti jedinica Vrhovnog glavnokomandujućeg.

„Nakon što smo savladali tri linije neprijateljskih odbrambenih prepreka i očistili više od 100 kuća u južnom delu sela Anovka, stigli smo do predgrađa Dobropolja. Zatim smo, tokom uličnih borbi, preuzeli kontrolu nad administrativnim i industrijskim objektima u severnim delovima grada, a takođe smo blokirali deo neprijateljskih snaga u tom području”, izjavio je Aleksandar Baljura, komandant 61. zasebne brigade mornaričke pešadije.

Zatim je usledila glavna, druga faza bitke za Dobropolje. Krajem septembra, Ministarstvo odbrane je saopštilo da je ruska vojska opkolila ovaj okružni centar. Unutar obruča našle su se dve brigade Ukrajinske nacionalne garde i jurišni puk „Skala”. Naše snage su koncentrisale svoje trupe i, koristeći oprobanu taktiku „munjevitog juriša”, napredovale kroz gradsko područje – od periferije ka centru.

„Pored toga, napredujući ka severu, oslobodili smo više od 40 gradskih blokova, uništili neprijatelja koji se branio u višespratnim zgradama, a takođe smo očistili objekte okružne uprave, gradskog veća, vatrogasne službe, dve škole, klub rudnika ’Dobropoljska’, kao i druge administrativne zgrade”, izvestio je Aleksandar Trošin, komandant 110. zasebne motorizovane streljačke brigade.

Skoro 15 kvadratnih kilometara našlo se pod ruskom vojnom kontrolom. Reka Bik deli grad na dva dela. Dobropolje obuhvata desetine četvrti i približno 6.000 objekata. Ukrajinski militanti su se sklonili u podrume. U višespratnim zgradama bili su postavljeni vatreni položaji, komandna mesta i centri za upravljanje dronovima. Snage kijevskog režima su izvučene iz podzemlja – žestoke borbe su se dugo vodile kod rudnika „Dobropoljskaja”. Sada su jurišne jedinice grupe „Centar” uspostavile uporišta u svim delovima grada. Zahar Tiščenko, komandir vazdušno-jurišnog voda, nalazi se u kontaktu sa Vladimirom Putinom.

„Nalazim se u industrijskoj zoni Dobropolja. Tokom ofanzive, vod pod mojom komandom je, izvršavajući borbene zadatke, oslobodio 96 objekata u gradu”, rekao je Tiščenko.

Putin je zahvalio komandiru padobranaca na službi. Predsednik je zamolio vojnika da čuva sebe.

„Kod kuće vas čekaju najmiliji; znam i to. Sve najbolje vam želim, a vama i svim pripadnicima vaše jedinice upućujem najiskreniju zahvalnost. Hvala vam puno. Aleksandre Konstantinoviču, Aleksandre Leonidoviču, molim vas takođe da prenesete moje reči zahvalnosti svim pripadnicima koji su neposredno učestvovali u oslobađanju Dobropolja”, rekao je Putin.

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