MERC PALI RAFINERIJE, TRAMP I PUTIN PUMPAJU DIZEL! Nemački kancelar opravdava ukrajinske udare usred naftnog dogovora Moskve i Vašingtona
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc podržao je danas Ukrajinu u vezi sa napadima na ruska energetska postrojenja, navodeći da je to "ispravno, razumljivo i opravdano".
Njegova izjava dolazi u trenutku kada su američki predsednik Donald Tramp i ruski Vladimir Putin postigli naftni sporazum, koji podrazumeva izvoz 300 tona dizel-goriva na američko i svetsko tržište, još 500.000 tona tokom novembra i milion tona nakon toga.
Taj dizel se proizvodi u rafinerijama koje ukrajinske snage napadaju.
Čudna je i logika Merca, koji kaže da će bombardovanje ruskih rafinerija "primorati Rusiju da sedne za pregovarački sto".
Naveo je da će o tome lično razgovarati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u decembru.
Tramp je više puta pozvao Ukrajinu da obustavi napade na ruske rafinerije nafte kako bi se ublažio pritisak na cene dizela.
Evropska unija odobrila je zajam Ukrajini od 90 milijardi evra, ali ta suma neće biti dovoljna za nastavak vojnih akcija, a šef kijevskog režima Vladimir Zelenski rekao je danas u Briselu da će Ukrajini u 2027. godini biti potrebno 70 milijardi evra dodatne finansijske i vojne podrške od evropskih saveznika.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
MERC REKAO NE MOŽE! Prst u oko Trampu, evo šta će biti sa ruskim parama
15. 10. 2026. u 14:47
"VEOMA SAM KRITIČAN" Merc: Teški pregovori o budućim finansijama EU
15. 10. 2026. u 11:09
MERCOVA MINISTARKA PODNELA OSTAVKU: Nemački kancelar gubi podršku i saboraca
13. 10. 2026. u 11:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)