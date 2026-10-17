MERC PALI RAFINERIJE, TRAMP I PUTIN PUMPAJU DIZEL! Nemački kancelar opravdava ukrajinske udare usred naftnog dogovora Moskve i Vašingtona

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc podržao je danas Ukrajinu u vezi sa napadima na ruska energetska postrojenja, navodeći da je to "ispravno, razumljivo i opravdano".

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Njegova izjava dolazi u trenutku kada su američki predsednik Donald Tramp i ruski Vladimir Putin postigli naftni sporazum, koji podrazumeva izvoz 300 tona dizel-goriva na američko i svetsko tržište, još 500.000 tona tokom novembra i milion tona nakon toga.

Taj dizel se proizvodi u rafinerijama koje ukrajinske snage napadaju.

Čudna je i logika Merca, koji kaže da će bombardovanje ruskih rafinerija "primorati Rusiju da sedne za pregovarački sto".

Naveo je da će o tome lično razgovarati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u decembru.

Tramp je više puta pozvao Ukrajinu da obustavi napade na ruske rafinerije nafte kako bi se ublažio pritisak na cene dizela.

Evropska unija odobrila je zajam Ukrajini od 90 milijardi evra, ali ta suma neće biti dovoljna za nastavak vojnih akcija, a šef kijevskog režima Vladimir Zelenski rekao je danas u Briselu da će Ukrajini u 2027. godini biti potrebno 70 milijardi evra dodatne finansijske i vojne podrške od evropskih saveznika.

(RT Balkan)

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