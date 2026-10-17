NOVI UDAR IZRAELA NA JUGU LIBANA: Granatirano sedam gradova, eksplozije potresle pogranično područje

IZRAELSKA vojska (IDF) je od ponoći artiljerijskom i mitraljeskom vatrom granatirala sedam gradova i nekoliko naselja na jugu Libana, rekao je libanski vojni izvor za RIA Novosti.

Foto: AP Photo/Majdi Mohammed)

- Od ponoći, izraelska artiljerija granatira selo El Mansuri, predgrađe Kfar Šube i Mejfduna, Hodeitu, šumovito područje u regionu Ajta el Džabal, kao i doline Sluki, El Hudžair i Zibkin - rekao je izvor agencije.

Prema njegovim rečima, izraelske snage su takođe gađale teškim mitraljezima Hodeit, Ajta el-Džabal, područje između Ajta el-Džabala i Beit Jahuna, kao i predgrađe Kfar Šube i Bujut es-Sijada.

Izvor je dodao da su izraelske snage takođe izvršile eksplozije u području između gradova Ajta el Džabal i Beit Jahun.

Uprkos tekućem procesu pregovora između Libana i Izraela , Izrael održava vojno prisustvo u delovima južnog Libana i gotovo svakodnevno pokreće napade na pogranična područja.

Libanske vlasti zahtevaju potpuno povlačenje izraelskih snaga i prekid napada, dok Izrael dalje povlačenje vezuje za razoružavanje Hezbolaha.

Desetine pograničnih gradova ostaju zatvorene za povratak stanovnika, a u nekim oblastima se nastavlja bombardovanje kuća i druge infrastrukture.

(Ria Novosti)