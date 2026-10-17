NEPOZNATI BROD POTONUO U TIHOM OKEANU: 11 ljudi nestalo, spaseni se držali jedni za druge kako bi ostali na površini

Američka obalska straža spasila je 16 ljudi iz Tihog okeana kod obale meksičke savezne države Donja Kalifornija, nakon što je primila poziv u pomoć sa broda koji je tonuo, dok se za još 11 osoba traga, saopštile su danas američke vlasti.

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Svi spaseni su državljani Meksika, saopštio je meksički konzulat, ali nije poznato odakle je brod krenuo, gde je plovio niti šta je radio na moru.

Brod je potonuo oko 225 kilometara zapadno od Ensenade, u području koje koriste krijumčari za prevoz migranata ka Sjedinjenim Američkim Državama, ali i ribarski i rekreativni čamci.

Spasilački helikopter stigao je na mesto događaja oko dva sata nakon što je oko jedan sat ujutru primljen poziv za pomoć.

Spasiocima je trebalo oko 90 minuta da iz vode izvuku 16 ljudi, koji su se držali jedni za druge i za delove olupine kako bi ostali na površini.

Jedna osoba je zadobila povredu za koju se sumnja da je posledica ujeda ajkule, dok su dve osobe u kritičnom stanju.

Spaseni su helikopterima prebačeni u San Dijego, gde su zbrinuti u bolnicama.

Američka obalska straža i Ratna mornarica SAD nastavile su potragu za nestalima na području od oko 3.200 kvadratnih kilometara, uz pomoć dva helikoptera, aviona, jednog patrolnog broda i ratnog broda.

U potragu se uključila i meksička mornarica iz Ensenade.

Zvaničnici navode da su preživeli rekli da je na brodu bilo čak 27 ljudi, dok sam brod nije pronađen, već samo njegovi delovi.

Nije poznato ni o kakvom je tipu broda reč.

Oblast u kojoj se dogodila nesreća poznata je po pokušajima krijumčarenja migranata morem.

Čamci, poznati kao "pangasi", često noću isplovljavaju iz Donje Kalifornije i plove stotinama kilometara prema severu.

U poslednjih nekoliko godina zabeleženo je više slučajeva prevrtanja takvih čamaca i pogibije migranata.

U maju 2025. godine najmanje tri osobe poginule su kada se jedan takav čamac prevrnuo oko 56 kilometara severno od granice SAD i Meksika, dok je 2023. godine u jednom od najsmrtonosnijih slučajeva krijumčarenja migranata morem kod obale SAD poginulo osmoro ljudi.

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