KO O ČEMU, KALASOVA PROTIV MOSKVE: Ruske milijarde ostaju zaključane i slede nove sankcije

VISOKA predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je danas da će zamrznuta imovina Rusije to i ostati dok ta temlja ne plati reparaciju Ukrajini. Ona je uoči početka samita Evropskog saveta u Briselu rekla novinarima da su se lideri zemalja članica EU dogovorili da neće da vrate zamrznutu imovinu ukoliko Rusija ne plati reparacije Ukrajini.

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- Mnogi lideri su pokrenuli pitanje kako da se koristi i sigurna sam da će to učiniti i danas. Moramo da sarađujemo ​​sa mehanizmima solidarnosti koji dele rizik među državama članicama, kako bismo zaista mogli da pomognemo Ukrajini - rekla je ona.

Kalas je dodala da je situacija u Ukrajini veoma ozbiljna i da Ukrajina mora da se podrži jer će predstojeća zima da bude veoma oštra.

- Ne vidimo nikakve znakove iz Rusije da žele da zaustave ovaj rat ili da su u bilo kakvoj vrsti primirja ili mira. I zato zaista moramo da pomognemo Ukrajincima da prežive, da brane svoju zemlju. Naravno da im je potrebna protivvazdušna odbrana. Moramo i da razgovaramo s naše strane o tome šta još možemo da učinimoti kako bi Rusija zapravo shvatila poruku da moraju da pregovaraju kako bi okončali ovaj rat. Radimo na novom paketu sankcija kako bismo izvršili pritisak na Rusiju i nadamo se da ćemo to učiniti sa svim našim partnerima širom sveta - rekla je ona.

Dodala je i da EU nastoji da uveri američke partnere da rat može da se prekine samo ako se pritisnu agresori.

- Ne radi se samo o zaustavljanju ovog rata, već o tome da se osigura da Rusija više ne započne nijedan. Zato sam pripremila listu zahteva s ministrima spoljnih poslova, listu bezbednosnih problema Evrope, koje bismo trebali da predstavimo i Rusiji, a da ne odobrimo sve što želi, osim ako i Rusija ne napravi ustupke. Ali, kao što vidite, s našim američkim saveznicima je to trenutno vrlo teško - ocenila je Kalas.

Dodala je i da EU u kratkom roku ne može da zameni kapacitet povezivanja koji pruža američki operater Starlink, uslugu koja je "zaista neophodnu Ukrajini" i koju je Vašington delimično ograničio poslednjih dana.

- Danas će čelnici EU također razgovarati o odbrambenoj spremnosti, a Evropska odbrambena agencija mapira sve kritične sposobnosti i praznine koje moramo da popunimo. Sada je pitanje implementacije, i to moramo učiniti što je pre moguće, jer su nam te sposobnosti takođe potrebne - rekla je ona.

(Tanjug)

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