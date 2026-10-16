EVROPA ZATEGLA UZDE ZELENSKOM: Ćuti i ne izazivaj Trampa, mogla bi da strada Ukrajina

LIDERI Evropske unije nameravaju da zatraže od predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog da ublaži javne kritike na račun američkog predsednika Donalda Trampa, jer strahuju da bi sve oštrija retorika Kijeva mogla dodatno da pogorša već zategnute odnose sa Vašingtonom, piše „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na zvaničnike upoznate sa pripremama za samit EU u Briselu.

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Evropske prestonice nastoje da očuvaju podršku Ukrajini, ali istovremeno žele da izbegnu novi sukob sa američkom administracijom.

Posebno ih zabrinjava mogućnost da SAD ograniče razmenu obaveštajnih podataka sa Kijevom, budući da evropske zemlje nemaju odgovarajuću alternativu za sve američke vojne i obaveštajne kapacitete.

Zelenski oštro kritikovao Trampa zbog odnosa sa Moskvom

Ukrajinski predsednik je poslednjih dana kritikovao poteze Vašingtona u odnosima sa Rusijom, uključujući dogovor o isporukama ruskog dizela, kao i odluke američke administracije koje bi mogle da dovedu do smanjenja podrške Ukrajini.

U intervjuu za „Fajnenšel tajms“, Zelenski je doveo u pitanje i Trampov odnos prema ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, ukazujući na spremnost američkog lidera da sarađuje sa političarima koji su dugo na vlasti.

Zelenski je govorio i o ukrajinskim napadima na ruske naftne rafinerije, navodeći da ograničenja koja su ranije važila više nisu na snazi.

- Zabrana više ne važi. Završili smo s tim - poručio je ukrajinski predsednik.

Njegove izjave izazvale su zabrinutost među evropskim saveznicima, koji strahuju da bi javno zaoštravanje odnosa sa Trampom moglo da ugrozi saradnju od koje Ukrajina i dalje u velikoj meri zavisi.

Evropa želi da izbegne novi sukob sa Vašingtonom

Prema navodima britanskog lista, evropski lideri planirali su da o ovim pitanjima razgovaraju sa Zelenskim tokom današnjeg sastanka u Briselu.

Pozivajući se na tri izvora upoznata sa pripremama samita, list navodi da bi poruka ukrajinskom predsedniku trebalo da bude istovremeno razumevajuća i odlučna.

Jedan od zvaničnika ocenio je da čak i kada su kritike opravdane, nije uvek korisno javno ih iznositi.

Evropski lideri nastoje da pokažu da razumeju nezadovoljstvo Kijeva, ali smatraju da je neophodno sačuvati komunikaciju sa američkom administracijom. Tokom prethodnih kriza u odnosima Zelenskog i Trampa, pojedini evropski zvaničnici putovali su u Vašington kako bi pokušali da obezbede nastavak američke pomoći Ukrajini.

Ovoga puta, međutim, evropske prestonice žele da od Kijeva zatraže više uzdržanosti u javnim nastupima, uz uverenje da će nastaviti da podržavaju ukrajinsku odbranu.

Kako ocenjuje „Fajnenšel tajms“, ovakav pristup odražava težnju evropskih saveznika da sačuvaju transatlantske odnose i spreče dalje produbljivanje razmimoilaženja unutar zapadnog saveza.

Evropski lideri istovremeno ostaju pri stavu da Ukrajina ne bi trebalo da bude primorana da ustupa teritoriju u okviru eventualnog mirovnog sporazuma, dok nastavljaju da podržavaju sankcije Rusiji.

(Politika onlajn)

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