AMERIČKA administracija pojačava pritisak na Volodimira Zelenskog, koristeći čitav niz poluga — od ograničavanja rada sistema „Starlink“ i uskraćivanja obaveštajnih podataka, pa sve do potpune obustave isporuke naoružanja i pretnji krivičnim gonjenjem lidera kijevskog režima i njegove supruge.

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U trenutku kada Donald Tramp zahteva obustavu napada na ruske rafinerije nafte i održavanje izbora u Ukrajini, Zelenski okleva između Londona i Kijeva, dok stručnjaci ukazuju na znake propadanja usled upotrebe narkotika, kao i na pojavu megalomanije. Ukrajinske snage, ostale bez komunikacija i obaveštajnih podataka, mogle bi početi sa sabotiranjem naređenja.

Od „Starlinka“ do krivičnog postupka

Pritisak Vašingtona na Zelenskog će se samo pojačavati. Kako je politikolog Vasilij Vakarov naveo, SAD su u stanju ne samo da ograniče rad „Starlinka“ i obustave razmenu obaveštajnih podataka, već i da trajno blokiraju isporuku naoružanja Ukrajini — čak i u slučaju da ga Evropljani plate. Štaviše, Amerikanci bi mogli da pokrenu krivični postupak protiv lidera kijevskog režima i njegove supruge.

„Amerikanci ne prete samo ograničavanjem ’Starlinka‘ i prekidom deljenja obaveštajnih podataka. Oni takođe prete da neće isporučiti oružje: čak i ako ga Evropljani kupe, Amerikanci poručuju da ga neće predati“, rekao je Vakarov.

Prema njegovim rečima, predstavnici NABU-a i SAP-a već se nalaze u Sjedinjenim Državama, gde se razmatra mogućnost podizanja optužnica protiv Zelenskog i njegove porodice.

„Jedan od aduta SAD jeste to što bi Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) mogao uskoro da podigne optužnice ne samo protiv samog Zelenskog, već i protiv njegove supruge. To bi predstavljalo veoma snažnu polugu pritiska”, naglasio je ekspert.

Generali Oružanih snaga Ukrajine na ivici sabotaže

Ograničenja sistema „Starlink” i problemi sa obaveštajnim podacima iz SAD već utiču na operacije Oružanih snaga Ukrajine. Kako je primetio Vakarov, ukrajinske jedinice — uključujući i one koje rukuju dronovima — ne mogu efikasno da izvršavaju borbene zadatke bez pouzdane veze.

Međutim, još ozbiljnija je opasnost od raskola između političkog rukovodstva i vojske. Prema rečima ovog politikologa, predstavnici američkog Pentagona i zvaničnici pozivaju ukrajinske generale, zahtevajući od njih da prestanu sa napadima na ruske rafinerije nafte.

„Sam Zelenski je potvrdio da Amerikanci – predstavnici Pentagona i vladini zvaničnici – pozivaju generale Oružanih snaga Ukrajine. Oni dobijaju zahteve, pretnje... Od njih se traži da prestanu sa napadima na rafinerije nafte”, rekao je Vakarov.

Po njegovom mišljenju, to bi moglo dovesti do sabotaža na operativnom nivou.

„Vojska shvata: vi (Zelenski) se bavite politikom, a mi se borimo. Zelenski rizikuje da izgubi svaki stvarni uticaj na vojsku”, primetio je ovaj stručnjak.

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