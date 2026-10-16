SNEŽNI NANOSI PRAĆENI MUNJAMA I GROMOVIMA: Pojavio se neverovatan snimak snažnog udara oluje (VIDEO)

JUGOZAPADNE delove Amerike prethodnih dana pogodili su ostaci tropske oluje Rejčel, koja je kao uragan prve kategorije sa Pacifika udarila o najseverniji deo poluostrrva Kalifornija i to u blizini sa saveznom američkom državom Kalifornija, nedaleko od San Dijega.

Foto: Unsplash/Adam Chang sametomorrow

Potom su jug i jugoistok Kalifornije, Nevadu i Arizonu pogpodile snažne gr,ljavinske oluje i pljuskovi, a kako je u pustinjma aplao i do 100 litara kiše, zabeležene su poplave i bujice.

Najkritičnija situacija je na području Las Vegasa.

Potom je sistem zahvatio Montanu, Jutu i Ajdaho, a uz zahlađenje pao je obilni sneg.

Tokom jučerašnjeg dana jako zahlađenje sa obilnim padavinama zahvatilo je i Kolorado, a u planinama je napadao prvi obilni sneg.

U planinama nedaleko od Denvera palo je čak pola metra snega, a na snimku se može videti kako besni prava zimska oluja,uz obilne pljuskove snega sa grmljavinom. U jednom trenutku uz obilni sneg, zabeležen je i grom.

(Telegraf)

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