PARIZ IZNEO ISTINU NA VIDELO: Evo ko zaista snabdeva Kijev obaveštajnim podacima
FRANCUSKA je priznaje da Kijev dobija dve trećine obaveštajnih podataka od evropskih država, pre svega od Pariza.
- Dve trećine obaveštajnih podataka koji se prosleđuju Ukrajini dolazi od Evropljana i to konkretno od Francuske - rekao je ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro za francuski radio.
On je na taj način komentarisao ograničenja u radu satelitskog sistema „Starlink“ u Ukrajini i informacije u medijima da bi Amerika mogla da ostavi Kijev bez obaveštajnih podataka.
Baro je ponovio da upravo Evropa pruža najveću podršku Kijevu.
Šef kijevskog režima Volodimir Zelenski je izjavio da zapadni partneri nisu podelili sa Kijevom obaveštajne podatke u noći između ponedeljka i utorka.
BONUS VIDEO: Protesti đaka u Parizu: Traže više profesora i bolje škole
(Sputnjik)
Preporučujemo
NASTAVAK POBUNE U ČETVRTAK, VRHUNAC U SUBOTU: Plan francuskih đaka za nastavak protesta
14. 10. 2026. u 22:45
VATRA ZAHVATILA ŠKOLU: Bunt francuskih đaka ne posustaje
14. 10. 2026. u 22:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)