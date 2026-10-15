Svet

PARIZ IZNEO ISTINU NA VIDELO: Evo ko zaista snabdeva Kijev obaveštajnim podacima

Ivana Manić

15. 10. 2026. u 17:09

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FRANCUSKA je priznaje da Kijev dobija dve trećine obaveštajnih podataka od evropskih država, pre svega od Pariza.

ПАРИЗ ИЗНЕО ИСТИНУ НА ВИДЕЛО: Ево ко заиста снабдева Кијев обавештајним подацима

Foto: Profimedia/Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

- Dve trećine obaveštajnih podataka koji se prosleđuju Ukrajini dolazi od Evropljana i to konkretno od Francuske - rekao je ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro za francuski radio.

On je na taj način komentarisao ograničenja u radu satelitskog sistema „Starlink“ u Ukrajini i informacije u medijima da bi Amerika mogla da ostavi Kijev bez obaveštajnih podataka.

Baro je ponovio da upravo Evropa pruža najveću podršku Kijevu.

Šef kijevskog režima Volodimir Zelenski je izjavio da zapadni partneri nisu podelili sa Kijevom obaveštajne podatke u noći između ponedeljka i utorka.

BONUS VIDEO: Protesti đaka u Parizu: Traže više profesora i bolje škole 

(Sputnjik)
 

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