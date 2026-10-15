NASELjA su pod svoju kontrolu stavili motorizovani strelci iz sastava Severne grupe snaga.

MOD Rusije

Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimak koji prikazuje delove borbenih dejstava u selima Nefedovka i Čorne, u Harkovskoj oblasti, koja su bila opkoljena od strane pripadnika Oružanih snaga Ukrajine. Danas je saopšteno da su ova naselja zauzeta.

Navodi se da su kontrolu nad naseljima preuzele jurišne snage 127. motorizovanog streljačkog puka, koji je u sastavu 71. gardijske motorizovane streljačke divizije, 14. armijskog korpusa i grupe snaga „Sever”. Tokom borbi, one su slomile otpor opkoljenog neprijatelja.

Dejstva motorizovanih strelaca podržale su artiljerija i operateri jurišnih dronova. Operateri dronova su iz vazduha otkrivali neprijateljske pravce kretanja i gađali vozila za snabdevanje. Usled toga, neprijatelj nije bio u mogućnosti da dopremi municiju i zalihe direktno na svoje položaje.

Ministarstvo odbrane Rusije dodalo je da snage istovremeno napreduju u nekoliko pravaca u okviru zone odgovornosti grupe „Sever”. To se čini radi proširenja bezbednosne zone duž rusko-ukrajinske granice. Snage napreduju svakodnevno.

BONUS VIDEO