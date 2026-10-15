"JEDNA ČAŠA PIVA GODIŠNJE ZA UKRAJINU": Letonski premijer uputio neobičan poziv Evropljanima (VIDEO)
LETONSKI premijer Andris Kulbergs pozvao je Evropljane da piju manje piva kako bi imali novca za podršku Ukrajini.
- Podrška Ukrajini znači novac. To je jedna čaša piva godišnje, ili čak i manje, za jednog Evropljanina. To možemo sebi da priuštimo. Pićemo manje, a njihovi životi će biti bezbedniji - rekao je Kulbergs novinarima po dolasku na samit EU u Briselu , a prenosio je Jutjub kanal DRM News.
Kijevski režim pokušava da pokrije budžetske rupe spoljnim finansiranjem. U međuvremenu, na Zapadu, dodela novih paketa pomoći se nastavlja nakon dugih diskusija, a partneri sve više upozoravaju da Ukrajina treba da intenzivira potragu za izvorima samofinansiranja.
(RIA novosti)
Preporučujemo
FICO UPOZORAVA: Novi zajam Ukrajini ne može se vezivati za budžet EU
15. 10. 2026. u 12:13
ŠEF BRITANSKE SLUŽBE ŽESTOKO OPTUŽIO IRAN I RUSIJU: Pojačavaju hibridni rat protiv nas
13. 10. 2026. u 16:12
OGLASILA SE MOSKVA: Britanija i EU žele večni rat u Ukrajini
13. 10. 2026. u 11:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)