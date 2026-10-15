LETONSKI premijer Andris Kulbergs pozvao je Evropljane da piju manje piva kako bi imali novca za podršku Ukrajini.

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- Podrška Ukrajini znači novac. To je jedna čaša piva godišnje, ili čak i manje, za jednog Evropljanina. To možemo sebi da priuštimo. Pićemo manje, a njihovi životi će biti bezbedniji - rekao je Kulbergs novinarima po dolasku na samit EU u Briselu , a prenosio je Jutjub kanal DRM News.

Kijevski režim pokušava da pokrije budžetske rupe spoljnim finansiranjem. U međuvremenu, na Zapadu, dodela novih paketa pomoći se nastavlja nakon dugih diskusija, a partneri sve više upozoravaju da Ukrajina treba da intenzivira potragu za izvorima samofinansiranja.

(RIA novosti)