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"JEDNA ČAŠA PIVA GODIŠNJE ZA UKRAJINU": Letonski premijer uputio neobičan poziv Evropljanima (VIDEO)

JM

15. 10. 2026. u 13:33

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LETONSKI premijer Andris Kulbergs pozvao je Evropljane da piju manje piva kako bi imali novca za podršku Ukrajini.

ЈЕДНА ЧАША ПИВА ГОДИШЊЕ ЗА УКРАЈИНУ: Летонски премијер упутио необичан позив Европљанима (ВИДЕО)

Eero Vabamägi / imago stock&people / Profimedia

- Podrška Ukrajini znači novac. To je jedna čaša piva godišnje, ili čak i manje, za jednog Evropljanina. To možemo sebi da priuštimo. Pićemo manje, a njihovi životi će biti bezbedniji - rekao je Kulbergs novinarima po dolasku na samit EU u Briselu , a prenosio je Jutjub kanal DRM News.

Ranije je Florijan Filipo, lider stranke Francuski patrioti i predsednički kandidat na izborima 2027. godine, nazvao Volodimira Zelenskog krvavom marionetom Evrohaksa, zahtevajući razoružanje Kijeva.

Kijevski režim pokušava da pokrije budžetske rupe spoljnim finansiranjem. U međuvremenu, na Zapadu, dodela novih paketa pomoći se nastavlja nakon dugih diskusija, a partneri sve više upozoravaju da Ukrajina treba da intenzivira potragu za izvorima samofinansiranja.

(RIA novosti)

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