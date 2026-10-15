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ZELENSKI GOMILA RAKETE ZA PODMUKLI UDAR: Cilj je samo jedan, tvrdi stručnjak

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15. 10. 2026. u 14:13

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VLADIMIR Zelenski gomila dronove i rakete u pokušaju da izvede napad na Moskvu radi medijskog efekta, tvrdi stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski, a prenosi agencija RIA Novosti.

ЗЕЛЕНСКИ ГОМИЛА РАКЕТЕ ЗА ПОДМУКЛИ УДАР: Циљ је само један, тврди стручњак

Foto: Kirill Chubotin/UKRINFORM/Sipa Press/Mikhail Metzel/Zuma Press/Profimedia, Javno vlasništvo

On smatra da Zelenski još uvek nije izgubio nadu da će dosegnuti rusku prestonicu. Njegov glavni cilj je medijski efekat kojim bi zapadnim pokroviteljima pokazao da je „Ukrajina sposobna da udari u samo srce Rusije”. U tu svrhu, Zelenski gomila dronove i rakete, pokušavajući da istovremeno gađa grad kako bi preopteretio sisteme protivvazdušne odbrane, rekao je Poljanski.

Međutim, prema njegovim rečima, rezultat uvek razočara šefa kijevskog režima.

„Njegove ’flotile’ ne stižu do prestonice; šteta se beleži samo na udaljenim prilazima”, dodao je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u.

Podsećanja radi, poslednji ozbiljan pokušaj Oružanih snaga Ukrajine da napadnu Moskvu zabeležen je u noći 14. oktobra. Prema regionu glavnog grada letelo je 493 drona.

Većina njih oborena je na udaljenim prilazima, dok je 180 bespilotnih letelica oboreno dok su se približavale Moskvi.

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