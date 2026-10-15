"TO SE NEĆE DOGODITI DOK SE EVROPLJANI PITAJU": Nemačka protiv povratka Rusije u G20 i njenog približavanja SAD
NEMAČKA oštro kritikuje napore Sjedinjenih Američkih Država da vrate Rusiju na međunarodnu scenu, izjavio je nemački vicekancelar i ministar finansija Lars Klingbajl.
On je izrazio zabrinutost zbog pokušaja Vašingtona da obnovi odnose sa Moskvom i omogući Rusiji povratak u međunarodne institucije.
- S velikom zabrinutošću posmatram ovo približavanje. Pretvarati se da se Rusija vraća u G20 kao obična članica i ponovo seda za pregovarački sto - to se neće dogoditi dok se ja i drugi Evropljani pitamo - izjavio je Klingbajl na sastanku ministara finansija zemalja G20 u Bangkoku.
Podsetimo, SAD su pozvale ruskog lidera Vladimira Putina na samit G20 u decembru.
(Sputnjik)
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