Svet

"TO SE NEĆE DOGODITI DOK SE EVROPLJANI PITAJU": Nemačka protiv povratka Rusije u G20 i njenog približavanja SAD

В. Н.

15. 10. 2026. u 14:06

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NEMAČKA oštro kritikuje napore Sjedinjenih Američkih Država da vrate Rusiju na međunarodnu scenu, izjavio je nemački vicekancelar i ministar finansija Lars Klingbajl.

ТО СЕ НЕЋЕ ДОГОДИТИ ДОК СЕ ЕВРОПЉАНИ ПИТАЈУ: Немачка против повратка Русије у Г20 и њеног приближавања САД

Foto: ordnas, Panther Media Global/Alamy/Profimedia

On je izrazio zabrinutost zbog pokušaja Vašingtona da obnovi odnose sa Moskvom i omogući Rusiji povratak u međunarodne institucije.

- S velikom zabrinutošću posmatram ovo približavanje. Pretvarati se da se Rusija vraća u G20 kao obična članica i ponovo seda za pregovarački sto - to se neće dogoditi dok se ja i drugi Evropljani pitamo - izjavio je Klingbajl na sastanku ministara finansija zemalja G20 u Bangkoku.

Podsetimo, SAD su pozvale ruskog lidera Vladimira Putina na samit G20 u decembru.

(Sputnjik)

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