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FICO UPOZORAVA: Novi zajam Ukrajini ne može se vezivati za budžet EU

V.N.

15. 10. 2026. u 12:13

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SLOVAČKA neće učestvovati u sledećem zajmu koji Evropska unija planira za Ukrajinu i ponovo će tražiti izuzeće a odbacuje i povezivanje zajma sa pregovorima o dugoročnom budžetu EU za period od 2028. do 2034. godine, izjavio je danas slovački premijer Robert Fico.

ФИЦО УПОЗОРАВА: Нови зајам Украјини не може се везивати за буџет ЕУ

Foto: Ožana Jaroslav / ČTK / Profimedia

Fico je rekao da na dvodnevnom samitu lidera zemalja članica EU u Briselu, koji je počeo danas, očekuje da će verovatno biti pokušaja da se u zaključke Evropskog saveta uključi politička izjava u kojoj se kaže da će odluka o daljem zajmu za Ukrajinu biti doneta na decembarskom sastanku, prenosi TASR.

 - U ime slovačke vlade, unapred upozoravam da ovaj dodatni zajam od više milijardi Ukrajini ne može biti povezan sa budžetom EU za 2028-2034 - rekao je Fico.

Dodao je da bi bilo veoma opasno da se uslovljava podrška zahtevima pojedinačnih zemalja, tokom pregovora o dugoročnom budžetu EU njihovim učešćem u zajmu Ukrajini. Podsetio je da se Slovačka saglasila sa zajmom od 90 milijardi evra koji se već isplaćuje Ukrajini, za koji je rekao da smatra da ga Kijev nikada neće vratiti. On je kazao da Slovačka neće sprečavati druge zemlje da pruže finansijsku podršku Kijevu, ali da sama neće učestvovati u takvom mehanizmu.

Fico je rekao da je juče održan sastanak lidera zemalja Višegradske četvorke u Briselu, na kome je sa premijerima Češke, Mađarske i Poljske razgovarao o merama konkurentnosti i dugoročnom budžetu EU za period 2028-2034. godine, o čemu bi države članice trebalo da se dogovore do kraja godine i povodom čega će zemlje V4 predložiti tri konkretna amandmana na zaključke Evropskog saveta.

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