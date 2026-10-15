Svet

"VEOMA SAM KRITIČAN" Merc: Teški pregovori o budućim finansijama EU

В. Н.

15. 10. 2026. u 11:09

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NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da je posvećen očuvanju Evropske unije, da čini sve da bi se obezbedilo da ostane sposobna da deluje i ostane suverena, ali da je trenutno veoma kritičan prema situaciji jer su u toku veoma, veoma teški pregovori o budućim finansijama Evropske unije.

ВЕОМА САМ КРИТИЧАН Мерц: Тешки преговори о будућим финансијама ЕУ

Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

On je uoči samita EU, koji se danas i sutra održava u Briselu, rekao da mora značajno da se smanji zajednički budžet u poređenju sa predlozima Evropske komisije jer nijedna država članica Evropske unije ne može sebi da priušti da plaća doprinose Evropskoj uniji u ovoj meri.

- Trenutni predlog je 50 odsto veći od onoga što finansiramo u trenutnom srednjoročnom finansijskom okviru. Zato se suočavamo sa veoma, veoma teškim pregovorima. Takođe ne očekujem da ćemo postići dogovor ovog vikenda. Ipak, važno je da još jednom razgovaramo o prioritetima koje želimo da postavimo. Po mom mišljenju, prioriteti su konkurentnost i odbrana. Napredujemo u ovim oblastima, mada ne toliko koliko sam zapravo očekivao na početku godine - rekao je on.

Dodao je i da su pitanja manje birokratije u Evropi i finansije Evropske unije veoma usko povezani i da ako EU ne uspe značajno da smanji prekomernu birokratiju u Evropi, onda ima relativno malo smisla razgovarati o novcu. 

- Još jednom: Evropa mora da ostane sposobna da deluje i ostane suverena, a to je zadatak koji, po mom mišljenju, trenutno ne ispunjavamo dovoljno - zaključio je Merc.

(Tanjug)

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