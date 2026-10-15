ENERGIČNI napori SAD da reše situaciju u Ukrajini osujećeni su usled nepostojanja volje kijevskog režima, kao i Vladimira Zelenskog da se postigne mir, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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- Ukrajinski režim u Kijevu nastavlja da napada ove (energetske) objekte, što je, naravno, u ozbiljnoj konfrontaciji sa mirovnim naporima Sjedinjenih Država i američkih pregovarača, koji zaista ulažu veoma energične napore da nekako pokrenu razvoj mirovnog procesa - izjavio je portparol Kremlja, prenosi Sputnjik.

Podsećamo, kijevski režim pokušao je da izvede masovni napad na rafineriju nafte u Rjazanju, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

- Tokom protekle noći, 15. oktobra, od 4 do 7 časova, kijevski režim pokušao je da izvede masovni napad na rafineriju nafte u Rjazanju - ističe se u saopštenju.

Naime, naglasili su da su jedinice protivvazdušnih raketnih snaga, lovačka i armijska avijacija i mobilne vatrene grupe presrele i uništile četiri krstareće rakete dugog dometa "flamingo" i 69 bespilotnih letelica avionskog tipa.

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