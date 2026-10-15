PALESTINCI MENJAJU STAV: Podrška Hamasu pala na 19 odsto, većina za dve države
PODRŠKA palestinskom militantnom pokretu Hamas među Palestincima nastavlja da opada, a više od 50 odsto podržava rešenje o dve države, pokazuju rezultati ankete koju je objavio Palestinski centar za politiku i istraživanje.
Prema anketi, 19 odsto ispitanika je reklo da podržava Hamas, u poređenju sa 24 odsto koji su tako odgovorili u anketi koja je sprovedena u avgustu, i 35 odsto koliko je isti odgovor dalo u avgustu prošle godine, prenosi Tajms of Izrael.
Među stanovnicima Gaze, 27 odsto je reklo da podržava Hamas, što je pad u odnosu na 33 odsto podrške koliko je Hamas imao u avgustu ove, i 41 odsto u oktobru prošle godine.
Podrška je bila najniža na Zapadnoj obali, gde je samo 13 odsto ispitanika reklo da podržava Hamas, u poređenju sa 32 odsto u oktobru prošle godine.
I udeo Palestinaca koji veruju da je Hamas izašao kao pobednik iz dvogodišnjeg rata sa Izraelom, je nastavio da opada a samo 16 odsto ispitanika je reklo da je Hamas izašao kao pobednik iz rata, u poređenju sa 39 odsto u oktobru 2025. i 70 odsto u decembru 2023. godine, na početku rata.
U isto vreme, 17 odsto ispitanika je reklo da sada veruje da je Izrael izašao iz rata kao pobednik, dok 62 odsto veruje da nijedna strana nije pobedila.
Oko 53 odsto ispitanika je reklo da podržava rešenje o dve države koje uključuje palestinsku državu po ugledu na 1967. godinu, sa Istočnim Jerusalimom kao glavnim gradom, pri čemu je 56 odsto dalo takav odgovor na Zapadnoj obali i 48 odsto u Gazi.
Što se tiče budućnosti Pojasa Gaze, 42 odsto ispitanika je izrazilo poverenje u Nacionalni komitet za upravljanje Gazom (NCAG), koje je prelazno administrativno telo čiji je cilj preuzimanje vlasti i administrativnih nadležnosti nakon što je Hamas najavio povlačenje i raspuštanje svojih upravnih tela.
Anketa je sprovedena između 7. i 11. oktobra a lično je intervjuisano 1.400 ispitanika - 909 na Zapadnoj obali i 488 u Gazi.
(Tanjug)
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