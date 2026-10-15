BUJICA I BLATO NOSE SVE PRED SOBOM: Urušio se deo mosta u Istanbulu nakon velikih poplava (VIDEO)

OBILNE padavine koje su pogodile Istanbul izazvale su probleme u više delova grada, a u okrugu Bejkoz u provinciji Istanbul, srušili su se bočni zidovi mosta preko potoka Čamlibahče, u naselju Tokatkej.

Foto: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco

Nakon incidenta, na teren su upućene ekipe koje su započele radove na sanaciji štete.

Iz bezbednosnih razloga, put preko mosta zatvoren je za saobraćaj.

Dok ekipe rade na terenu, područje oko mosta je obezbeđeno. Pojedina vozila koja su bila parkirana na mostu ostala su naslonjena na metalne zaštitne ograde.

Obilna kiša podigla je i nivo vode u potoku, a bujica je poprimila smeđu boju zbog blata koje je nosila sa sobom.

🌊 Beykoz Riva Deresi’nde su seviyesi yükseldi! 📍 Riva’da etkili olan sağanak sonrası derenin su seviyesi yükselirken, bazı tarlalar sular altında kaldı. ⚠️ Bölgede yağışın etkisi sürüyor. Yeni taşkınlara karşı dikkatli olunması isteniyor. https://t.co/ozKU32Wdvs — M. Gencebay Gür (@mgencebaytr) October 15, 2026

Nadležne ekipe nastavljaju radove na mestu događaja, dok je saobraćaj na ovom delu puta obustavljen iz predostrožnosti.

Podsetimo, najmanje dve osobe, među kojima i jedno dete, izgubile su život usled poplava koje su pogodile Tursku.

U istanbulskom okrugu Fatih, četrnaestogodišnje dete je pogođeno strujom nakon što je ušlo u baru u parku.

Dete, koje je bilo bez svesti, prevezeno je u bolnicu, ali nije moglo biti spaseno uprkos naporima lekara.

U Sarijeru je jedna osoba stradala kada je pala pokušavajući da pređe put tokom poplave. U pojedinim okruzima prijavljeno je da su pala 242 kilograma kiše po kvadratnom metru, a očekuje se da će se obilne padavine nastaviti i danas.

(Telegraf)

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