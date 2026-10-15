BUJICA I BLATO NOSE SVE PRED SOBOM: Urušio se deo mosta u Istanbulu nakon velikih poplava (VIDEO)
OBILNE padavine koje su pogodile Istanbul izazvale su probleme u više delova grada, a u okrugu Bejkoz u provinciji Istanbul, srušili su se bočni zidovi mosta preko potoka Čamlibahče, u naselju Tokatkej.
Nakon incidenta, na teren su upućene ekipe koje su započele radove na sanaciji štete.
Iz bezbednosnih razloga, put preko mosta zatvoren je za saobraćaj.
Dok ekipe rade na terenu, područje oko mosta je obezbeđeno. Pojedina vozila koja su bila parkirana na mostu ostala su naslonjena na metalne zaštitne ograde.
Obilna kiša podigla je i nivo vode u potoku, a bujica je poprimila smeđu boju zbog blata koje je nosila sa sobom.
Nadležne ekipe nastavljaju radove na mestu događaja, dok je saobraćaj na ovom delu puta obustavljen iz predostrožnosti.
Podsetimo, najmanje dve osobe, među kojima i jedno dete, izgubile su život usled poplava koje su pogodile Tursku.
U istanbulskom okrugu Fatih, četrnaestogodišnje dete je pogođeno strujom nakon što je ušlo u baru u parku.
Dete, koje je bilo bez svesti, prevezeno je u bolnicu, ali nije moglo biti spaseno uprkos naporima lekara.
U Sarijeru je jedna osoba stradala kada je pala pokušavajući da pređe put tokom poplave. U pojedinim okruzima prijavljeno je da su pala 242 kilograma kiše po kvadratnom metru, a očekuje se da će se obilne padavine nastaviti i danas.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
Apokalipsa! Partizanov avion uleteo u zonu katastrofe
15. 10. 2026. u 11:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Nakon moždanog udara: Žika Jakšić operisan u Zagrebu
VODITELj Žika Jakšić sredinom prošle godine pretrpeo je moždani udar, a sada se ponovo susreo sa još jednim zdravstvenim problemom, doduše, mnogo blažim.
14. 10. 2026. u 18:41
Komentari (0)