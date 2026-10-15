Svet

OSUJEĆEN NAPAD UKRAJINACA NA RAFINERIJU NAFTE: Kiša dronova nije uspela da prođe moćni PVO

В.Н.

15. 10. 2026. u 11:06

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KIJEVSKI režim pokušao je da izvede masovni napad na rafineriju nafte u Rjazanju, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ОСУЈЕЋЕН НАПАД УКРАЈИНАЦА НА РАФИНЕРИЈУ НАФТЕ: Киша дронова није успела да прође моћни ПВО

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

- Tokom protekle noći, 15. oktobra, od 4 do 7 časova, kijevski režim pokušao je da izvede masovni napad na rafineriju nafte u Rjazanju - ističe se u saopštenju.

Naime, naglasili su da su jedinice protivvazdušnih raketnih snaga, lovačka i armijska avijacija i mobilne vatrene grupe presrele i uništile četiri krstareće rakete dugog dometa "flamingo" i 69 bespilotnih letelica avionskog tipa.

- Usled pada ostataka bespilotnih letelica na teritoriji rafinerije nafte izbio je požar - napomenuli su u Ministarstvu odbrane Rusije.

Ranije je predsednik SAD Donald Tramp pozvao Vladimira Zelenskog da prestane sa napadima na rusku naftnu infrastrukturu.

- Razgovarali smo sa gospodinom Zelenskim o tome. Ima mnogo drugih meta. Ne gađajte dizel gorivo - rekao je Tramp novinarima tokom posete Irskoj.

(RT Balkan)

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