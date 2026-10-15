Svet

DRONOVI UDARILI NA IZMAIL: Rusi napali lučku infrastrukturu ukrajinske vojske

В.Н.

15. 10. 2026. u 09:23

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RUSKA vojska je tokom noći napala luku Izmail, koja se koristi za potrebe ukrajinske vojske, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

ДРОНОВИ УДАРИЛИ НА ИЗМАИЛ: Руси напали лучку инфраструктуру украјинске војске

MOD Rusije

- Oružane snage Ruske Federacije nastavile su tokom noći napade bespilotnim letelicama na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na morske brodove koji se koriste za potrebe Oružanih snaga Ukrajine - ističe se u saopštenju.

Naime, u napadu je pogođena lučka infrastruktura Izmaila, u Odeskoj oblasti, koja se koristi za istovar i skladištenje tereta vojne i dvostruke namene namenjenih snabdevanju Oružanih snaga Ukrajine.

Pored toga, tokom plovidbe morem pogođena su i dva broda za rasuti teret koja su u luku Odesa prevozila vojni teret.

(RT Balkan)

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