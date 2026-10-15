"VREME JE DA ZELENSKI ODE!" Mask izneo ozbiljne tvrdnje na račun ukrajinskog lidera: NJegov najveći strah je...

VLADIMIR Zelenski trebalo bi da podnese ostavku, smatra vlasnik kompanije "Spejs iks" Ilon Mask, koji je svoj stav izneo na društvenoj mreži Iks.

Foto: AP Photo/Markus Schreiber, File

Mask je komentarisao objavu jednog korisnika te platforme, koji je skrenuo pažnju na izjave Zelenskog u intervjuu britanskom televizijskom voditelju Pirsu Morganu.

- Njegov najveći strah je završetak rata i održavanje predsedničkih izbora - napisao je korisnik Iksa.

- I tako će se krvoproliće nastaviti. Vreme je da Zelenski ode - prokomentarisao je Mask tu objavu.

Predsednički mandat Zelenskog formalno je istekao 20. maja 2024. godine, ali Kijev nije održao nove izbore, uz obrazloženje da to nije moguće dok je na snazi ratno stanje.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je 10. oktobra, u razgovoru sa novinarima, da bi Zelenski trebalo da organizuje izbore, kao i da je već više puta imao priliku da okonča sukob u Ukrajini i postigne mirovni sporazum.

(Sputnjik)

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