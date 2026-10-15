DETE STRADALO U STRAVIČNOJ POPLAVI: Kiša ne prestaje da pada, potresni prizori u Istanbulu (FOTO)

NAJMANjE dve osobe, među kojima i jedno dete, izgubile su život usledpoplava koje su pogodile Tursku.

Foto: Tanjug/AP Photo/Egecan Ozguner

U istanbulskom okrugu Fatih, četrnaestogodišnje dete je pogođeno strujom nakon što je ušlo u baru u parku, prenosi Hurijet.

Dete, koje je bilo bez svesti, prevezeno je u bolnicu, ali nije moglo biti spaseno uprkos naporima lekara.

U Sarijeru je jedna osoba stradala kada je pala pokušavajući da pređe put tokom poplave.

U pojedinim okruzima prijavljeno je da su pala 242 kilograma kiše po kvadratnom metru, a očekuje se da će se obilne padavine nastaviti i danas.

Kancelarija guvernera Istanbula saopštila je da će nastava biti obustavljena na jedan dan danas, dok će državni službenici sa invaliditetom i majke sa malom decom biti pušteni na odsustvo.

Guverner je savetovao stanovnike da ostanu kod kuće osim ako putovanje nije apsolutno neophodno, a ljudima koji žive u suterenskim i podrumskim stanovima preporučeno je da provedu noć na nekom drugom mestu.

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