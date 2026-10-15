TRAMP SE SPREMA DA BACI "MAJKU SVIH BOMBI"? Američka vojska ima novi plan, otkrivene i potencijalne mete (VIDEO)

AMERIČKA vojska pripremila je planove za moguće nove napade na Iran koji uključuju i upotrebu najmoćnije nenuklearne bombe u američkom arsenalu, poznate kao "majka svih bombi", objavio je CNN, pozivajući se na više američkih zvaničnika upoznatih sa vojnim planiranjem.

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Reč je o bombi GBU-43/B MOAB, čija bi upotreba u sukobu sa Iranom predstavljala značajnu eskalaciju.

Planovi predviđaju moguće napade na iransku energetsku infrastrukturu i nuklearna postrojenja ukoliko predsednik Donald Tramp naredi nastavak vojnih operacija, pre ili posle novembarskih međuizbora.

Prema izvorima CNN-a, Tramp je naredio pripremu dodatnih paketa napada, uključujući veliki broj energetskih postrojenja. Među potencijalnim metama je i lokacija poznata kaoPijuk planina, za koju SAD i Izrael veruju da je povezana sa iranskim nuklearnim programom.

Sumnje u efikasnost bombe

Američki vojni planeri, međutim, nisu uvereni da bi MOAB mogla da ostvari željene strateške ciljeve. Iako može da razori područje veličine približno devet gradskih blokova, bomba nije projektovana za duboko probijanje tla, zbog čega je njena efikasnost protiv podzemnih postrojenja zaštićenih debelim slojevima granita upitna.

Izvori upoznati sa planiranjem navode da bi njeno dejstvo uglavnom bilo ograničeno na površinu. Upotreba bombe u blizini naseljenih mesta mogla bi da izazove i veliki broj civilnih žrtava.

Ipak, Tramp bi mogao da je iskoristi kao sredstvo psihološkog pritiska na Teheran. Američki zvaničnici i vojni planeri istovremeno traže način da se sukob okonča, a da Tramp može da predstavi ishod kao pobedu, a jedna od svakako ključnih tema je ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Prema navodima CNN-a, u Pentagonu se razmatraju različiti scenariji, uključujući intenzivne napade koji bi mogli da promene tok sukoba. Ipak, nije doneta potvrđena odluka o upotrebi MOAB-a. Bela kuća je saopštila da Tramp zadržava sve opcije kako bi sprečio Iran da dođe do nuklearnog oružja.

(Kurir)

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