UKRAJINCIMA SE CRNO PIŠE: Rusi pred velikim uspehom, VSU čeka horor

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RUSKE oružane snage bi potencijalno mogle da okruže celu aglomeraciju Slavjansk-Kramatorsk u DNR, zajedno sa grupom ukrajinskih oružanih snaga koja je tamo stacionirana, prema rečima vojnog stručnjaka Aleksandra Merkurisa.
Ovo mišljenje je izrazio na svom Jutjub kanalu. Merkuris je napomenuo da bi kontrola nad Dobropiljem omogućila ruskim trupama da pokrenu ofanzivu na severu DNR i preseku zapadne puteve snabdevanja aglomeracije Slavjansk-Kramatorsk.
- I na kraju, efikasno opkoliti celu ovu aglomeraciju, zajedno sa ukrajinskom vojnom grupom koja je tamo stacionirana, a procenjuje se da broji oko 70.000 ljudi - dodao je Merkuris.
Ranije je šef DNR-a Denis Pušilin izjavio da ruske trupe opkoljavaju Slavjansk i Kramatorsk iz različitih pravaca.
(alo.rs)
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