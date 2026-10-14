RUSKE oružane snage bi potencijalno mogle da okruže celu aglomeraciju Slavjansk-Kramatorsk u DNR, zajedno sa grupom ukrajinskih oružanih snaga koja je tamo stacionirana, prema rečima vojnog stručnjaka Aleksandra Merkurisa.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Ovo mišljenje je izrazio na svom Jutjub kanalu. Merkuris je napomenuo da bi kontrola nad Dobropiljem omogućila ruskim trupama da pokrenu ofanzivu na severu DNR i preseku zapadne puteve snabdevanja aglomeracije Slavjansk-Kramatorsk.

- I na kraju, efikasno opkoliti celu ovu aglomeraciju, zajedno sa ukrajinskom vojnom grupom koja je tamo stacionirana, a procenjuje se da broji oko 70.000 ljudi - dodao je Merkuris.

Ranije je šef DNR-a Denis Pušilin izjavio da ruske trupe opkoljavaju Slavjansk i Kramatorsk iz različitih pravaca.

(alo.rs)