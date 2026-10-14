OTKRIVENI NOVI DETALJI O EKSPLOZIJI U IZRAELU: Dvojica radnika u komi, službe apeluju na građane da ne prilaze industrijskoj zoni
DVOJICA radnika fabrike "Intel" u izraelskom gradu Kirjat Gat nalaze se u kritičnom stanju i lekari su ih reanimirali nakon što su zatečeni bez pulsa i disanja usled snažne eksplozije toksičnog gasa azot-trifluorida.
Prema najnovijem saopštenju vatrogasno-spasilačke službe, požar je sada stavljen pod kontrolu.
Nakon što je policija prvobitno ocenila da je u pitanju eksplozija gasne boce, vatrogasna služba je otkrila da je pronađen "gas azot-trifluorid" koji sam po sebi nije zapaljiv, prenosi Tajms of Izrael.
- Jedinice obučene za rukovanje opasnim materijama trenutno procenjuju u kojoj meri je ovaj gas uticao na incident - saopštila je služba, apelujući na javnost da ne dolazi u ovu oblast.
Iako su prve informacije sa terena govorile da su povređeni radnici u svesnom stanju, lekari Hitne pomoći (Magen David Adom) su ubrzo saopštili da su tri radnika koja su zadobila teške opekotine u kritičnom stanju.
Među povređenima su dva muškarca, starosti od oko 30 i 50 godina, koje su lekari reanimilari nakon što su ih zatekli bez pulsa.
- Stanje ove dvojice muškaraca smatra je nestabilno. Obojica se nalaze u indukovanoj komi i priključeni su na raspirator - navodi Hitna pomoć.
Treći povređeni muškarac (26) je u stabilnom stanju.
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