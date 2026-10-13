Svet

RUSOFOBIJA U BRISELU NE ZNA ZA GRANICE: Kalasova se hvali sa 1.600 novih sankcija protiv Rusije!

P. Đurđević

13. 10. 2026. u 07:26

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MINISTRI spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije usvojili su gotovo 1.600 novih sankcija usmerenih protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa, što je najveće proširenje liste sankcija od početka rata u Ukrajini, izjavila je šefica diplomatije EU Kaja Kalas.

РУСОФОБИЈА У БРИСЕЛУ НЕ ЗНА ЗА ГРАНИЦЕ: Каласова се хвали са 1.600 нових санкција против Русије!

Foto: Tanjug/Ezra Acayan/Pool Photo via AP

- Evropa je danas pokazala jedinstven front. Više od polovine cilja na proizvodni lanac balističkih raketa. Značajno otežavamo, usporavamo i poskupljujemo Rusiji proizvodnju oružja koje koristi za ubijanje Ukrajinaca - rekla je Kalas na konferenciji za novinare posle sednice Saveta za spoljne poslove EU u Luksemburgu.

Kako je navela, ministri podržavaju primirje u napadima na energetsku infrastrukturu između Rusije i Ukrajine, ali pod uslovom da se i Moskva pridržava toga.

- Ministri su takođe odobrili 77 stavljanja na listu onih koji su učestvovali u lažnom glasanju na okupiranim ukrajinskim teritorijama, kao i nekoliko stavljanja na listu povezanih sa saradnjom sa Severnom Korejom - dodala je Kalas i istakla da je najbrži način da se okonča rat pritisak na Moskvu, a ne ustupci.

Kad je reč o hibridnim napadima Rusije, ona je rekla da su ministri dogovorili da je potrebno da se pruži "kolektivni odgovor" i da se tome pristupi "na sveobuhvatan način", umesto da se reaguje na pojedinačne incidente, prenela je Evropska služba za spoljne poslove (EEAS).

Govoreći o smanjenju bezbednosnih rezika unutar teritorije EU, ona je rekla da je potrebno usvojiti mehanizam za konsultacije i brzo delovanje.

- Zato ćemo predložiti Protokol o vanrednoj bezbednosti kao deo naše Evropske bezbednosne strategije. Ovo mora da prati skup alata za reagovanje spremnih za raspoređivanje - rekla je Kalas.

Kad je reč o onemogućavanju ruskim i beloruskim sportistima da se takmiče u međunarodnim sportskim takmičenjima, ona je rekla da "sport i kultura ne smeju postati sredstva za prikrivanje ruske agresije".

U Luksemburgu je danas održana sednica Saveta za spoljne poslove EU, na kojoj je bilo govora o situaciji u Ukrajini, na Bliskom istoku, bezbednosnoj situaciji u EU i Međunarodnom krivičnom sudu.

(Tanjug)

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