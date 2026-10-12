Svet

SRUŠIO SE VOJNI AVION: Nema preživelih, sumnja se da je ovo uzrok (VIDEO)

В.Н.

12. 10. 2026. u 14:35

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VOJSKA Pakistana saopštila je da se danas u blizini grada Kvete, na jugozapadu zemlje, srušio avion za obuku, pri čemu su poginula oba pilota.

СРУШИО СЕ ВОЈНИ АВИОН: Нема преживелих, сумња се да је ово узрок (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Iks/@OSINTWarfare

Kako prenosi AP, do pada je došlo u blizini mesta Navan Kili, u oblasti Kvete – glavnog grada provincije Balučistan, koja se graniči sa Avganistanom.

Reč je o avionu tipa "PAC MFI-17 Mushshak", manjoj letelici sa jednim elisnim motorom koja se koristi za osnovnu obuku vojnih pilota.

U avionu su se nalazili instruktor letenja i pilot na obuci. Prema prvim informacijama pakistanske vojske, uzrok pada bio je tehnički kvar.

Nisu saopšteni dodatni detalji o samom incidentu. Predsednik Asif Ali Zardari i premijer Šehbaz Šarif uputili su saučešće porodicama poginulih pilota.

Padovi aviona za obuku su relativno česta pojava u Pakistanu. Vlasti retko objavljuju informacije o uzrocima, a izveštaji o istrazi uglavnom nisu dostupni javnosti.

U junu se avion Ratnog vazduhoplovstva srušio tokom rutinske vežbe na severozapadu Pakistana, pri čemu su takođe poginula oba pilota.

(Indeks)

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