SRUŠIO SE VOJNI AVION: Nema preživelih, sumnja se da je ovo uzrok (VIDEO)

VOJSKA Pakistana saopštila je da se danas u blizini grada Kvete, na jugozapadu zemlje, srušio avion za obuku, pri čemu su poginula oba pilota.

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Kako prenosi AP, do pada je došlo u blizini mesta Navan Kili, u oblasti Kvete – glavnog grada provincije Balučistan, koja se graniči sa Avganistanom.

Reč je o avionu tipa "PAC MFI-17 Mushshak", manjoj letelici sa jednim elisnim motorom koja se koristi za osnovnu obuku vojnih pilota.

U avionu su se nalazili instruktor letenja i pilot na obuci. Prema prvim informacijama pakistanske vojske, uzrok pada bio je tehnički kvar.

A Pakistan Army Aviation MFI-17 Mushshak training aircraft crashed near Nawakilli in Balochistan Province due to a technical malfunction. Both pilots on board, Major Husnain Shehzad Humayun, an instructor pilot, and Captain Abdul Samad, a student pilot, were killed in the crash. https://t.co/Ppyu63CPYo — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 12, 2026

Nisu saopšteni dodatni detalji o samom incidentu. Predsednik Asif Ali Zardari i premijer Šehbaz Šarif uputili su saučešće porodicama poginulih pilota.

Padovi aviona za obuku su relativno česta pojava u Pakistanu. Vlasti retko objavljuju informacije o uzrocima, a izveštaji o istrazi uglavnom nisu dostupni javnosti.

U junu se avion Ratnog vazduhoplovstva srušio tokom rutinske vežbe na severozapadu Pakistana, pri čemu su takođe poginula oba pilota.

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