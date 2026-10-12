SRUŠIO SE VOJNI AVION: Nema preživelih, sumnja se da je ovo uzrok (VIDEO)
VOJSKA Pakistana saopštila je da se danas u blizini grada Kvete, na jugozapadu zemlje, srušio avion za obuku, pri čemu su poginula oba pilota.
Kako prenosi AP, do pada je došlo u blizini mesta Navan Kili, u oblasti Kvete – glavnog grada provincije Balučistan, koja se graniči sa Avganistanom.
Reč je o avionu tipa "PAC MFI-17 Mushshak", manjoj letelici sa jednim elisnim motorom koja se koristi za osnovnu obuku vojnih pilota.
U avionu su se nalazili instruktor letenja i pilot na obuci. Prema prvim informacijama pakistanske vojske, uzrok pada bio je tehnički kvar.
Nisu saopšteni dodatni detalji o samom incidentu. Predsednik Asif Ali Zardari i premijer Šehbaz Šarif uputili su saučešće porodicama poginulih pilota.
Padovi aviona za obuku su relativno česta pojava u Pakistanu. Vlasti retko objavljuju informacije o uzrocima, a izveštaji o istrazi uglavnom nisu dostupni javnosti.
U junu se avion Ratnog vazduhoplovstva srušio tokom rutinske vežbe na severozapadu Pakistana, pri čemu su takođe poginula oba pilota.
(Indeks)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)