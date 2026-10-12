DOK NATO PRETI, RUSIJA NE ODUSTAJE: Američki general najavljuje borbu već večeras

VRHOVNI komandant savezničkih snaga NATO-a u Evropi, američki general Aleksus Grinkevič, upozorio je na Varšavskom bezbednosnom forumu da je NATO spreman da odgovori na svaki vojni napad.

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Poručio je da rat ne smatra neizbežnim, ali da je Alijansa spremna da odmah krene u borbu ako bude napadnuta.

- Ako neko bude toliko lud da nas napadne, borićemo se - izjavio je Grinkevič.

Naglasio je da ne veruje da je oružani sukob „neposredan ili neizbežan“, ali je istakao da je NATO "spreman da se bori već večeras" ako bude napadnut.

Objasnio kako bi NATO odgovorio na napad

Grinkevič je opisao i kako bi NATO reagovao u slučaju napada. Prema njegovim rečima, savezničke snage najpre bi zaustavile neprijateljske snage, zatim oslabile njihov napad i na kraju porazile protivnika.

- Možemo biti sigurni u svoju sposobnost da ostvarimo snažne efekte velikih razmera, kao i u upozorenje koje iz toga proizlazi — da možemo odgovoriti na svaki neprijateljski potez kojim bi se sukob dodatno zaoštri - rekao je Grinkevič.

- Ti isti faktori trebalo bi da navedu svakog protivnika da dobro razmisli. Kada vidi ujedinjen, snažan i spreman Savez, morao bi brzo da shvati da je vojna cena dalje eskalacije previsoka - dodao je.

Upozorenja na moguće ruske napade na članice NATO-a

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija između Rusije i NATO-a zbog rata u Ukrajini, ali i sve veće zabrinutosti evropskih država zbog mogućnosti širenja sukoba.

Šef češke obaveštajne službe Mihal Koudelka upozorio je da bi Rusija mogla da počne da sprovodi sve rizičnije operacije protiv članica NATO-a koje podržavaju Ukrajinu.

Prema njegovim rečima, Moskva, čini se, prihvata taktiku „eskalacije radi deeskalacije“, odnosno zaoštravanja sukoba kako bi protivnika primorala na popuštanje.

- To bi moglo da uključuje sabotaže na teritoriji neke članice NATO-a, usmerene protiv objekata povezanih sa pomoći Ukrajini, napade dronovima ili projektilima na skladišta oružja namenjenog Ukrajini ili, u krajnjem slučaju, čak i ograničenu vojnu akciju protiv neke od susednih članica Alijanse - upozorio je Koudelka.

Ipak, naglasio je da poslednji, najteži scenario ne predstavlja neposrednu pretnju.

Poslednjih meseci zabeleženi su brojni slučajevi narušavanja vazdušnog prostora članica NATO-a, za koje se sumnja da su ih izazvali ruski dronovi i vojni avioni.

(Indeh.hr)