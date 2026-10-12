LAVROV POTVRDIO STAV MOSKVE: Rusija čvrsto uz Liban
MOSKVA se nedvosmisleno zalaže za suverenitet i teritorijalni integritet Libana, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na sastanku sa libanskim kolegom Jusefom Radžijem.
- Želim da izrazim duboku zahvalnost jer ste našli mogućnost da posetite Moskvu u periodu kada se Liban i libanski narod suočavaju sa veoma teškom krizom zbog vojnih dejstava i vojne eskalacije koju Izrael sprovodi protiv vaše zemlje. U vezi sa tim, želim jasno i nedvosmisleno da potvrdim principijelni stav Rusije u korist očuvanja suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta Libana-rekao je Lavrov u uvodnoj reči.
Šef ruske diplomatije je istakao da su rusko-libanski odnosi tradicionalno prijateljske prirode, a da je Moskva uvek bila spremna da pomogne libanskom narodu, kao i u ovoj situaciji. Kako je istakao, gotovo milion libanskih građana je povređeno u napadima, njihova prava se krše, a humanitarna situacija u zemlji ostaje napeta.
- Naravno, situacija u Libanu ne može da se posmatra odvojeno od drugih dramatičnih i tragičnih događaja koji se odvijaju u ovom regionu - ocenio je Lavrov, dodajući da se nada da će o tome danas razgovarati sa libanskim kolegom.
Rusija će nastaviti da doprinosi isporukama humanitarne pomoći Libanu, poručio je ruski ministar.
Osim toga, napomenuo je da je ovo prva poseta libanskog šefa diplomatije u proteklih pet godina i izrazio nadu da dve zemlje više neće dopuštati duge pauze u kontaktima.
Ministar spoljnih poslova Libana zahvalio je na toplom prijemu i izrazio uverenje da ovo neće biti poslednja poseta Moskvi.
(RT Balkan)
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