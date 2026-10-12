RUSKE snage su oslobodile su Lidino u Donjeckoj Narodnoj Republici i Nikoljsko u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

MOD Rusije

Jedinice grupe snaga "Sever" u Harkovskoj oblasti stežu obruč oko neprijateljskih formacija i proširuju spoljašnju zonu kontrole.

Ukupno, u ovom području, neprijatelj je izgubio više od 295 vojnika, oklopni transporter, dva borbena oklopna vozila, osam automobila i artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 220 vojnika i uništile dva borbena oklopna vozila, devet automobila i dve stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 195 vojnika i uništile borbeno oklopno vozilo, 23 automobila, dva artiljerijska oruđa i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su 330 vojnika i uništile četiri borbena oklopna vozila, osam automobila, jedno artiljerijsko oruđe, dve stanice za elektronsko ratovanje i jednu stanicu za elektronsko izviđanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su više od 275 vojnika i uništile borbeno oklopno vozilo i 12 automobila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su više od 40 vojnika i uništile borbeno oklopno vozilo, 19 automobila i dve stanice za elektronsko ratovanje.

Sistemi PVO oborili su pet vođenih avio-bombi i 646 bespilotnih letelica.

(RT Balkan)