TRAMP POZVAO ZELENSKOG NA IZBORE, A ON UZVRATIO: Evo šta traži Kijev
Vladimir Zelenski je, uprkos pozivima predsednika SAD Donalda Trampa, ponovo odbio da održi izbore u Ukrajini i postavi uslove.
Tramp je 11. oktobra rekao da Zelenski treba da održi izbore u Ukrajini.
Takođe je optužio Zelenskog da stvara probleme celom svetu.
Prema Trampu, Ukrajini je potreban novi lider koji može da pregovara sa Rusijom.
- Ako govorimo o izborima u Ukrajini... to je potpuno nemoguće - rekao je Zelenski tokom govora na Varšavskom bezbednosnom forumu u ponedeljak.
Takođe je naveo da će biti spreman da se bavi pitanjem održavanja izbora samo ako postoji prekid vatre od najmanje 60 dana.
Rusija je više puta izjavila da kijevski režim traži prekid vatre kako bi se omogućila isporuka novog oružja i pregrupisavanje snaga, dok bi Moskva bila zadovoljna samo trajnim rešenjem osnovnih uzroka krize.
Zelenskom je mandat istekao 20. maja 2024.
Glasanje je potom otkazano, pozivajući se na vojno stanje i opštu mobilizaciju.
(Ria Novosti)
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