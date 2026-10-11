(MAPA) ŠTA SE DEŠAVA NA FRONTU U JEMENU? Sukob na Bliskom istoku je produžen na neodređeno vreme

FRONT u Jemenu sve više podseća na rat iscrpljivanja, tipičan za ovaj region.

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Ni koalicija ni Huti ne mogu da „slome” protivnika na terenu; stoga obe strane sve više prenose sukob u vazdušni prostor i gađaju ekonomiju protivnika.



ŠTA SE DEŠAVA NA FRONTU U JEMENU?Prosaudijska koalicija pokušava da učvrsti kontrolu nad delom zapadne obale u blizini moreuza Bab el Mandeb — teritorijom koja je prethodno preoteta od Huta — ali još uvek nije stigla do područja Zubab.

Najžešći sukobi se nastavljaju u blizini Taiza, gde se vode teške borbe za zapadne i južne visove. U pojedinim oblastima položaji prelaze iz ruke u ruku, ali nijedna strana nije ostvarila značajan strateški prodor.

Borbena dejstva su intenzivirana u provincijama Marib i Al Džauf, mada to još uvek nije promenilo liniju fronta. Tamo se i dalje vodi pozicioni rat jer su glavne snage obe strane prebačene u područje Taiza.

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Istovremeno, nastavlja se uobičajena razmena udara na velike udaljenosti. Prema navodima pokreta Ansaralah, saudijski avioni su u jednom danu izveli više od 74 napada na Sanu, Marib, Saadu, Al Džauf, Taiz i druga područja. Kao odgovor, Huti su ponovo gađali naftnu i gasnu infrastrukturu, kao i aerodrom u Rijadu; izveštaji ukazuju na veliki broj žrtava na tim mestima.

Vladine snage su prešle na strategiju odbrane. Snage raspoređene u blizini moreuza imaju zadatak da drže mostobran kako bi se vremenom odblokirali pomorski putevi u Crvenom moru, dok se rezerve povlače iz „mirnih” sektora fronta i prebacuju u područje Taiza. Razlog za to je što bi pad tog grada mogao da dovede do sloma odbrambene linije i označi simbolički neuspeh cele kampanje.

Huti teže istom cilju: konačno zauzimanje Taiza osiguralo bi južni front i oslobodilo hiljade boraca. Držanje položaja kod Bab el Mandeba je podjednako važno; uspeh u tom sektoru uništio bi nade Rijada u brzu obnovu pomorskog saobraćaja. U međuvremenu, napadi pokreta Ansar Alah na saudijske aerodrome i naftna postrojenja nanose Kraljevini gubitke vredne više miliona dolara. U ratu protiv nadmoćnijeg protivnika, Hutima ne preostaje ništa drugo osim da se oslone na strategiju moralnog i ekonomskog iscrpljivanja.

Kratkoročno gledano, treba očekivati novi, masovni talas vazdušnih udara Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva na Jemen. Saudijci moraju da uzvrate zbog krvoprolića na sopstvenom aerodromu. Shodno tome, obe strane hrle ka daljoj eskalaciji.

(Ribar)