Svet

TEŠKA SAOBRAJKA: Pet osoba povređeno (FOTO)

Novosti online

11. 10. 2026. u 18:53

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PET osoba je povređeno u saobraćajnoj nezgodi tri automobila u Moskovskoj oblasti, javio je izvor REN TV-a.

ТЕШКА САОБРАЈКА: Пет особа повређено (ФОТО)

Foto: Profimedia/Herrmann Agenturfotografie / Alamy

Nesreća se dogodila na autoputu M-7 Volga u pravcu Moskve.

U nesreći je učestvovao minibus Noginsk-Moskva.

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