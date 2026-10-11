DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 12. OKTOBAR: Bika očekuju problemi sa partnerom, Lava i Škorpiju sa autoritetima, Ribe da se paze prevara

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 12. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec u poslovičnoj Škorpiji, pod uticajem Marsa iz kuće kreativnosti, donosi vam zaradu ali i vanredne izdatke. Ponuda za ortakluk sa nekim koga niste dugo videli. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Stelijum između vašeg vladaoca Venere, Meseca i Merkura u sedmoj kući unosi napetost i tenziju u vaš odnos sa partnerom. Ne verujete svemu što čujete od nekoga ili o nekome na poslu. Osetljiv urogenitalni trakt.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Sa inkonjunkcijom između Saturna u kući novca i Meseca u kući svakodnevice moraćete da uvedete mere štednje. Susret sa nekim koga poznajete preko poslovnih kontakata može da se pretvori u romansu. Naspavajte se.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec zajedno sa Merkurom i Venerom u devetoj kući donosi probleme na putovanju, ispitima, u rešavanju pravnih pitanja ili kontaktima sa strancima. Romantičan susret na putovanju, predavanju, seminaru.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Spoj Meseca, Merkura i Venere u kući privatnog života, aktivira veliki fiksni kvadrat, donoseći probleme u porodičnim odnosima. Podložniji ste uticaju voljene osobe i prihvatanju njenih predloga. Alergija.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, pravi konjunkciju sa Mesecom i Venerom u kući komunikacija i biznisa, čineći vas sklonim nelogičnim zaključcima i pogrešnim procenama. Neko ko vam se dopada nije onakav kakvim se predstavlja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Opozicija između vašeg vladaoca retrogradne Venere u kući novca i Neptuna u sedmoj kući donosi vam probleme na ljubavnom ali i na finansijskom planu. Odlaganje dogovore ili potpisivanja ugovora. Romansa na poslu.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Tri planete u vašem znaku obrazuju izazovan aspekt sa vašim vladaocem Marsom u kući karijere donoseći vam probleme na poslu i sukobe sa nadređenima i uniformisanim licima. Voljena osoba očekuje da se prihvatite njenu odluku.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Vaš vladalac Neptun, koji upravlja i vašim privatnim životom, u opoziciji sa retrogradnom Venerom u kući tajni, donosi vam probleme sa ženama u porodici. Skloni ste zabludama u odnosu sa partnerom. Pripazite na troškove.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Inkonjunkcija između vašeg vladaoca Saturna u kući privatnog života i Meseca u kući donosi planova i novca donosi probleme u porodičnim odnosima i neplanirane izdatke. Ne pozajmljujte novac nikome jer ga nećete više videti.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Stelijum planeta u kući karijere aktivira veliki fiksni kvadrat u vašem znaku donoseći vam probleme u komunikaciji sa nadređenima i autoritetima. Aspekti vašeg vladaoca Saturna upozoravaju na probleme na putu i sa ugovorom.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Izazovan aspekt između Venere u devetoj kući i vašeg vladaoca Neptuna, planete mašte, obmana i prevara, donosi probleme na putovanjima, sa pravnim pitanjima, ispitima i u kontaktima sa strancima. Oprez u saobraćaju.