NEMA MIRA NA VIDIKU NA BLISKOM ISTOKU Rezai: SAD su odgovorile na naše zahteve, ali to nije dovoljno za nastavak pregovora

PREDSTAVNIK vrhovnog vođe Irana i sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Mohsen Rezai izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države odgovorile na iranske predloge za rešavanje sukoba, ali da Teheran taj odgovor smatra nedovoljnim.

Foto: AI/Gemini

-Amerikanci su nam odgovorili, ali njihov odgovor smatramo nedovoljnim. Potrebno je da otklone naše nedoumice. Moramo da vidimo da li su u stanju da ih razjasne kako bi naredne faze mogle da počnu, rekao je Rezai u televizijskom intervjuu, prenosi iranska agencija Irna.

Prema njegovim rečima, Iran je preko posrednika iz Pakistana, Katara i Iraka tokom prethodna dva meseca dobijao poruke iz Vašingtona sa zahtevom da iznese svoje predloge.

Teheran je, kako tvrdi Rezai, izneo sedam uslova. Kako je naveo, američka strana je pojedine zahteve prihvatila, dok su oko drugih ostala otvorena pitanja.

Rezai je naglasio da Iran neće pristati na nastavak procesa ukoliko njegovi zahtevi ne budu ispunjeni, dodajući da je promenjen i pristup diplomatskim razgovorima sa Vašingtonom.

Istakao je da Iran više neće primenjivati raniji model diplomatije, navodeći da su Amerikanci u prethodna tri kruga pregovora prekidali razgovore i potom napadali Iran.

-Nikada nismo napustili diplomatiju i nećemo je napustiti, ali smo je promenili, poručio je iranski zvaničnik.

Prema njegovim rečima, činjenica da je Vašington odgovorio na iranske uslove ne znači da su stvoreni preduslovi za nastavak pregovora.

-Iran najpre očekuje konkretna razjašnjenja, nakon čega će odlučiti o narednim koracima, dodao je.

Rezai je ocenio da su američke odluke dovele Vašington u težak položaj i da bi u rešavanje sukoba trebalo da se uključe racionalniji politički akteri u SAD.

Američki napad na Iran nazvao je jednim od najpogrešnijih ratova u istoriji, tvrdeći da je administracija predsednika SAD Donalda Trampa u sukob ušla bez odgovarajuće procene posledica.

Govoreći o mogućnosti ponovnog izbijanja sukoba, Rezai je rekao da je Iran spreman da upotrebi dodatne vojne kapacitete ukoliko bude napadnut.

-Iranske snage tokom prethodnih sukoba nisu upotrebile sve raspoložive mogućnosti, već su prilagođavale vojni odgovor razvoju situacije, naglasio je on i upozorio da bi u slučaju novog rata na meti mogli da se nađu američki infrastrukturni kapaciteti na Bliskom istoku, uključujući kablovske sisteme, centre za obradu podataka i infrastrukturu za veštačku inteligenciju.

Kako je naveo, vrednost tih objekata premašuje 2.000 milijardi dolara.

Iranski zvaničnik istakao je i da upravljanje Ormuskim moreuzom za Teheran predstavlja mnogo više od mogućnosti naplate prolaska brodova.

-Iran bi mogao da naplaćuje troškove povezane sa bezbednošću, osiguranjem i zaštitom životne sredine, ali je kontrola pomorskog saobraćaja, od mnogo većeg strateškog značaja. Ako Iran ne upravlja Ormuskim moreuzom, Persijski zaliv nema bezbednost, poručio je Rezai i naglasio da Iran namerava da zadrži upravljanje tim prolazom i da od takvog stava neće odustati.

Rezai je poručio da odluka o završetku rata ne zavisi isključivo od Vašingtona, već od spremnosti Irana da nastavi otpor.

-Sjedinjene Države nisu uspele da pronađu način da okončaju sukob pod uslovima koje žele, jer ne razumeju snagu iranskog društva, naglasio je.

Rezai je takođe optužio Trampa da učestvuje u aktivnostima krijumčarenja u priobalnim vodama Omana.

On je ocenio da je povlačenje američkih snaga iz Iraka "velika pobeda iračkog naroda i pokreta otpora", ali je napenuo da to "ne znači i prestanak američkog uticaja na Irak" i kao primere naveo uticaj Vašingtona na iračku ekonomiju i vazdušni prostor.

Tanjug

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