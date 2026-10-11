BERLIN TRAŽI VEĆI PRITISAK NA MOSKVU: Nemačka potvrdila podršku Zelenskom nakon Trampovog poziva na njegovu smenu

NEMAČKI ministar spoljnih poslova Johan Vadeful ponovio je danas da Berlin podržava ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, nakon što je američki predsednik Donald Tramp pozvao na njegovu smenu.

Foto: Danylo Antoniuk / AFP / Profimedia

Vadeful se založio za veći pritisak na Rusiju kako bi se Moskva vratila pregovorima o miru, prenosi Rojters.

On je rekao da Nemačka ostaje uz Ukrajinu i njenu vladu i da u potpunosti podržava predsednika Ukrajine dok obavlja "svoje teške dužnosti".

Vadeful je to rekao na sastanku rukovodstva konzervativne Hrišćansko-demokratske unije (CDU) namačkog kancelara Fridriha Merca, nakon što je Tramp juče pozvao Ukrajinu da zameni Zelenskog.

Nemačka, najveći evropski donator pomoći Ukrajini, saopštila je juče da će zadržati sankcije Rusiji, uprkos Trampovoj najavi da je njegova administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo.

Vadeful, koji se prošlog meseca sastao sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, rekao je da su za podršku Ukrajini i podsticanje Moskve na pregovore potrebni "doslednost i jasnoća".

-Nije nam potrebno manje pritiska, već veći pritisak na (predsednika Rusije Vladimira) Putina kako bismo ga naveli da bude spreman za pregovore. To je ono što ovaj trenutak zahteva i to je ono za šta se vlada zalaže, rekao je Vadeful.

Tramp je prošle nedelje najavio dogovor sa Rusijom o isporukama dizela i pozvao Ukrajinu da zameni Zelenskog.

Nakon ukrajinskih napada na ruske rafinerije nafte, Tramp je poručio predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom da mora odmah da prestane sa napadima i ocenio da bi Ukrajina trebalo da dobije novog lidera koji može da postigne dogovor.

Prema navodima medija, Tramp je zapretio da će obustaviti razmenu američkih obaveštajnih podataka sa Ukrajinom ukoliko Zelenski ne prekine napade na ruske rafinerije.

Tanjug

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