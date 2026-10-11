VAŽNO UPOZORENJE IZ SAD: Amerikancima savetovano da izbegavaju ključni aerodrom u Saudijskoj Arabiji

AMERIČKA ambasada u Saudijskoj Arabiji pozvala je američke državljane da izbegavaju međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu i okolna područja nakon napada jemenskih pobunjenika Huta u subotu.

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Ambasada je saopštila da je zaposlenima američke vlade u Saudijskoj Arabiji potrebno posebno odobrenje za korišćenje aerodroma "Kralj Halid", kao i aerodroma u Džedi i Damamu, prenosi "Al Džazira".

Zaposlenima američke vlade zabranjeno je putovanje u područje udaljeno manje od 32 kilometra od granice sa Jemenom zbog bezbednosnih rizika. Za putovanja u provincije Džazan, Asir i Nadžran, kao i u gradove Katif, Janbu i Taif, potrebno im je posebno odobrenje.

Ambasada je pozvala i na izuzetan oprez na svim većim saudijskim aerodromima.

Huti su danas ponovo upozorili avio-kompanije, zaposlene na aerodromima i putnike da ne koriste saudijske aerodrome, ističući da upozorenje treba shvatiti ozbiljno.

Jemenski pobunjenici tvrde da Saudijska Arabija snosi odgovornost za neuspela presretanja projektila koje su lansirali na Rijad, prenosi Rojters.

Najmanje 12 ljudi poginulo je, a 309 je povređeno u subotu u napadu na međunarodni aerodrom "Kralj Halid", saopštili su saudijski zvaničnici. Huti zasad nisu preuzeli odgovornost za napad.

Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom, koja se bori protiv Huta u Jemenu, ocenila je danas da napad predstavlja "ratni zločin punih razmera".

Portparol koalicije Turki al Maliki naveo je da je reč o "terorističkom aktu koji će dobiti snažan odgovor", okrivivši za napad jemenske pobunjenike.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da se pridruže Saudijskoj Arabiji u napadu na Hute posle najnovijeg napada u Rijadu. Dodao je i da razmatra nastavak vazdušnih udara na Iran, navodi "Al Džazira".

Prema saudijskim zvaničnicima, reč je o najsmrtonosnijem napadu u nekoj od arapskih zemalja Persijskog zaliva od početka američko-izraelskog rata protiv Irana u februaru.

Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je sinoć da procenjuje štetu na aerodromu i da je privremeno obustavila njegov rad.

Prema navodima Si-En-Ena, ovo je bio treći napad na aerodrom u Rijadu tokom ove sedmice. Eksplozija u subotu usledila je posle ranijih napada u kojima su poginule četiri osobe, više njih je povređeno, a oštećen je i avion kompanije "Saudija".

Napadi su naveli brojne avio-prevoznike da obustave ili otkažu letove ka prestonici Saudijske Arabije.

(RT Balkan)