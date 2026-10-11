Svet

RASPAD: Odnos između Trampa i Zelenskog na najnižoj tački od skandala u Beloj kući

Novosti online

11. 10. 2026. u 14:59

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ODNOSI između američkog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog dostigli su najnižu tačku od njihovog sukoba u Ovalnom kabinetu 2025. godine, piše Volstrit žurnal.

РАСПАД: Однос између Трампа и Зеленског на најнижој тачки од скандала у Белој кући

Foto:AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Trampovi oštri napadi na Zelenskog ukazuju na to da su odnosi dostigli najnižu tačku od njihovog sukoba u Ovalnom kabinetu“, navodi se u članku.

Kako publikacija napominje, kritike američkog lidera upućene Zelenskom ugrožavaju godinu i po dana napora evropskih zemalja da ubede Trampa da zadrži podršku SAD Ukrajini i nastavi da vrši pritisak na Rusiju.

Dan ranije, Tramp je izjavio da Ukrajini treba novi predsednik. Takođe je naglasio da je Zelenski mogao više puta da reši sukob u Ukrajini, ali da to nije učinio.

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