RASPAD: Odnos između Trampa i Zelenskog na najnižoj tački od skandala u Beloj kući
ODNOSI između američkog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog dostigli su najnižu tačku od njihovog sukoba u Ovalnom kabinetu 2025. godine, piše Volstrit žurnal.
„Trampovi oštri napadi na Zelenskog ukazuju na to da su odnosi dostigli najnižu tačku od njihovog sukoba u Ovalnom kabinetu“, navodi se u članku.
Kako publikacija napominje, kritike američkog lidera upućene Zelenskom ugrožavaju godinu i po dana napora evropskih zemalja da ubede Trampa da zadrži podršku SAD Ukrajini i nastavi da vrši pritisak na Rusiju.
Dan ranije, Tramp je izjavio da Ukrajini treba novi predsednik. Takođe je naglasio da je Zelenski mogao više puta da reši sukob u Ukrajini, ali da to nije učinio.
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