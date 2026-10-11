Svet

OŠTRA PORUKA MOSKVE: Rusija osudila napad na aerodrom u Rijadu

D.D.

11. 10. 2026. u 14:42

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RUSIJA osuđuje napad na međunarodni aerodrom u Rijadu i poziva strane u sukobu da napuste napade na civilne objekte, navodi se soobщeniiu poruci ruske diplomatske službe.

ОШТРА ПОРУКА МОСКВЕ: Русија осудила напад на аеродром у Ријаду

foto: Tanjug (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

- Rusija osuđuje ovaj napad i poziva strane u sukobima u zoni Arapskog poluostrva da potpuno odustanu od napada na civilnu infrastrukturu - navodi se u poruci.

Ruski stav o nealternativnom rešavanju bilo kakvih kriznih situacija u regionu političkim i diplomatskim sredstvima, uz obezbeđivanje interesa svih država koje se nalaze u toj oblasti, dodat je ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.

(Ria Novosti)

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