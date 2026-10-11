OŠTRA PORUKA MOSKVE: Rusija osudila napad na aerodrom u Rijadu
RUSIJA osuđuje napad na međunarodni aerodrom u Rijadu i poziva strane u sukobu da napuste napade na civilne objekte, navodi se soobщeniiu poruci ruske diplomatske službe.
- Rusija osuđuje ovaj napad i poziva strane u sukobima u zoni Arapskog poluostrva da potpuno odustanu od napada na civilnu infrastrukturu - navodi se u poruci.
Ruski stav o nealternativnom rešavanju bilo kakvih kriznih situacija u regionu političkim i diplomatskim sredstvima, uz obezbeđivanje interesa svih država koje se nalaze u toj oblasti, dodat je ruskom Ministarstvu spoljnih poslova.
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