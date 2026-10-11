POGINULO 11 OSOBA U JEZIVOM SUDARU: Turistički autobus naleteo na kamion, hitne službe na terenu (VIDEO)
NAJMANjE 11 osoba je danas poginulo, a 27 povređeno kada se turistički autobus sudario sa kamionom na auto-putu u provinciji Manisa, na zapadu Turske, saopštile su lokalne vlasti.
Nesreća se dogodila oko 11 časova po lokalnom vremenu, u blizini naplatne rampe Akhisar na auto-putu Gebze–Orhangazi–Izmir, navodi se u saopštenju Kancelarije guvernera Manise, preneo je Dejli Sabah.
Turistički autobus se kretao iz Burse ka Izmiru, na zapadu Turske, kada se sudario sa kamionom kod Akhisara, u provinciji Manisa, dodaje se u saopštenju.
Na lice mesta upućene su brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija.
Pokrenute su akcije spasavanja kako bi se pomoglo nastradalima, dok su povređeni prevezeni u obližnje bolnice.
Ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči potvrdio je broj žrtava, navodeći da su ekipe hitnih službi upućene na mesto nesreće, kao i da nadležni pažljivo prate situaciju.
Nadležne službe još uvek nisu saopštile detalje o uzroku nesreće, a dodatne informacije biće objavljene čim budu poznate, navodi turski medij.
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