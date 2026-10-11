POGINULO 11 OSOBA U JEZIVOM SUDARU: Turistički autobus naleteo na kamion, hitne službe na terenu (VIDEO)

NAJMANjE 11 osoba je danas poginulo, a 27 povređeno kada se turistički autobus sudario sa kamionom na auto-putu u provinciji Manisa, na zapadu Turske, saopštile su lokalne vlasti.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Haber Global

Nesreća se dogodila oko 11 časova po lokalnom vremenu, u blizini naplatne rampe Akhisar na auto-putu Gebze–Orhangazi–Izmir, navodi se u saopštenju Kancelarije guvernera Manise, preneo je Dejli Sabah.

Turistički autobus se kretao iz Burse ka Izmiru, na zapadu Turske, kada se sudario sa kamionom kod Akhisara, u provinciji Manisa, dodaje se u saopštenju.

Na lice mesta upućene su brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija.

Pokrenute su akcije spasavanja kako bi se pomoglo nastradalima, dok su povređeni prevezeni u obližnje bolnice.

Ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči potvrdio je broj žrtava, navodeći da su ekipe hitnih službi upućene na mesto nesreće, kao i da nadležni pažljivo prate situaciju.

Nadležne službe još uvek nisu saopštile detalje o uzroku nesreće, a dodatne informacije biće objavljene čim budu poznate, navodi turski medij.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO