RUSKO Ministarstvo odbrane objavilo je snimke borbi za Reznjikovo i Kupino u Harkovskoj oblasti, naselja koja su prešla pod kontrolu jedinica vojne grupacije „Sever”.

MOD Rusije

Na snimku su prikazani artiljerijska vatra i operateri dronova.

Reznjikovo su zauzele trupe 344. motorizovanog streljačkog puka 69. motorizovane streljačke divizije 6. gardijske kombinovane armije. Prema navodima Ministarstva odbrane, ruske snage su slomile otpor opkoljenih jedinica Oružanih snaga Ukrajine. Glavnina ukrajinskih snaga bila je koncentrisana u tom selu.

Kupino je prešlo pod kontrolu jurišnih grupa 34. zasebne gardijske motorizovane streljačke brigade nakon žestokih borbi. Tokom ofanzive, posade jurišnih letelica su korigovale artiljerijsku vatru, dok su operateri borbenih dronova iz vazduha pratili rute kretanja ukrajinskih vozila.

Konvoji za snabdevanje bili su meta napada, čime je neprijatelju onemogućeno dopremanje municije i hrane na položaje. Nakon obezbeđivanja položaja u Reznjikovu i Kupinu, ruske trupe su započele pretres i čišćenje objekata, podruma i okolnog terena.

Istovremeno, grupacija „Sever” nastavila je ofanzivu u nekoliko pravaca u pograničnim delovima Sumske i Harkovske oblasti, šireći bezbednosnu zonu duž granice.

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