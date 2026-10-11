Svet

PALE JOŠ DVE NEOSVOJIVE TVRĐAVE: Ruska ratna mašinerija melje sve pred sobom u Harkovu!

Новости онлајн

11. 10. 2026. u 14:17

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKO Ministarstvo odbrane objavilo je snimke borbi za Reznjikovo i Kupino u Harkovskoj oblasti, naselja koja su prešla pod kontrolu jedinica vojne grupacije „Sever”.

ПАЛЕ ЈОШ ДВЕ НЕОСВОЈИВЕ ТВРЂАВЕ: Руска ратна машинерија меље све пред собом у Харкову!

MOD Rusije

Na snimku su prikazani artiljerijska vatra i operateri dronova.

Reznjikovo su zauzele trupe 344. motorizovanog streljačkog puka 69. motorizovane streljačke divizije 6. gardijske kombinovane armije. Prema navodima Ministarstva odbrane, ruske snage su slomile otpor opkoljenih jedinica Oružanih snaga Ukrajine. Glavnina ukrajinskih snaga bila je koncentrisana u tom selu.

Kupino je prešlo pod kontrolu jurišnih grupa 34. zasebne gardijske motorizovane streljačke brigade nakon žestokih borbi. Tokom ofanzive, posade jurišnih letelica su korigovale artiljerijsku vatru, dok su operateri borbenih dronova iz vazduha pratili rute kretanja ukrajinskih vozila.

Konvoji za snabdevanje bili su meta napada, čime je neprijatelju onemogućeno dopremanje municije i hrane na položaje. Nakon obezbeđivanja položaja u Reznjikovu i Kupinu, ruske trupe su započele pretres i čišćenje objekata, podruma i okolnog terena.

Istovremeno, grupacija „Sever” nastavila je ofanzivu u nekoliko pravaca u pograničnim delovima Sumske i Harkovske oblasti, šireći bezbednosnu zonu duž granice.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AIKBANK NAGRADNA IGRA: Vaša šansa da osvojite stan u Beogradu

AIKBANK NAGRADNA IGRA: Vaša šansa da osvojite stan u Beogradu