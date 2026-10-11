ZAVRŠILI NA SUDU ZBOG VOJNOG ROKA: Opšti haos u Hrvatskoj

NEKOLIKO mladića u Hrvatskoj, među kojima su i srednjoškolci, poslednjih nedelja suočilo se sa sudskim postupcima jer se nisu pojavili na lekarskim pregledima i psihološkim testiranjima radi utvrđivanja sposobnosti za služenje vojnog roka.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Hrvatski Vojnik

Dok su neki kažnjeni novčanim iznosima, drugi su oslobođeni optužbi jer nije dokazano da su im pozivi uredno dostavljeni, prenose lokalni mediji.

Opštinski sud u Čakovcu prošlog meseca pravosnažno je kaznio srednjoškolca iz Međimurja sa 250 evra jer se sredinom juna nije pojavio na lekarskom pregledu i psihološkom testiranju u Domu zdravlja Čakovec. Mladić se školuje za autolakirera, a na sudu je priznao prekršaj. S obzirom na to da ranije nije bio kažnjavan i da ga izdržavaju roditelji, sud mu je izrekao kaznu nižu od zakonskog minimuma, koji se kreće od 500 do 5.000 evra.

Slični slučajevi zabeleženi su i pred Opštinskim prekršajnim sudom u Zagrebu, koji je doneo nekoliko nepravosnažnih presuda.

Jedan devetnaestogodišnjak kažnjen je sa 120 evra, uz dodatnih 30 evra sudskih troškova, jer je prespavao zakazani termin za pregled. U svojoj odbrani naveo je da se prethodne noći vratio sa putovanja sa majkom i bakom. Tvrdio je da je odmah kontaktirao nadležnu službu, ali da mu je rečeno da pregled može da obavi samo ako se pojavi u roku od pet minuta, što nije bilo moguće.

Istom kaznom kažnjen je i student rođen 2007. godine, koji je priznao prekršaj i objasnio da je pogrešno zapamtio datum pregleda, zbog čega je zakasnio jedan dan. I njemu je određeno da plati 120 evra kazne i 30 evra sudskih troškova.

Ipak, nisu svi postupci završeni kažnjavanjem. Zagrebački sud prošlog meseca oslobodio je mladića optužbe da se početkom maja nije pojavio na lekarskom pregledu. On je izjavio da poziv nikada nije primio niti potpisao, objašnjavajući da u njegovoj kući žive četiri porodice. Proverom povratnice utvrđeno je da je pošiljka ubačena u poštansko sanduče bez potpisa primaoca, zbog čega nije bilo dokaza da je poziv uredno uručen.

Sličnu odluku sredinom septembra doneo je i Opštinski sud u Varaždinu, oslobodivši mladića rođenog 2007. godine. On je naveo da nije lično primio poziv jer je u tom periodu radio u Nemačkoj. Izrazio je sumnju i u autentičnost potpisa njegove majke na dostavnici, ističući da je ona nepismena. Sud je uporedio potpise i zaključio da nije dokazano da je poziv lično primio.

Početkom septembra i zagrebački sud oslobodio je još jednog mladića koji se u julu nije pojavio na pregledu. On je u svojoj odbrani naveo da je u to vreme sezonski radio u trgovini na ostrvu Čiovo i da zbog toga nije mogao da primi poziv. Sud je utvrdio da se potpis na dostavnici razlikuje od njegovog, pa je zaključeno da poziv nije bio uredno uručen.

Ovi slučajevi pokazuju da sudovi prilikom odlučivanja ne uzimaju u obzir samo činjenicu da se mladić nije pojavio na pregledu, već i da li je poziv pravilno dostavljen i da li postoje dokazi da je osoba bila obaveštena o zakazanom terminu.

(Srednja.hr)

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