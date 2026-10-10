SRUŠIO SE PLAFON U SUPERMARKETU: Skoro 40 osoba povređeno, hitne službe na terenu (FOTO)
NAJMANjE 38 osoba zadobilo je lakše povrede nakon što se srušio deo gipsanog plafona u supermarketu u južnokorejskom gradu Daegu, saopštili su danas zvaničnici lokalne vatrogasne službe.
Oni su potvrdili da je još 66 ljudi evakuisano iz objekta nakon urušavanja, koje je prijavljeno u 10.16 časova po lokalnom vremenu, prenosi Jonhap.
- Devet osoba je prebačeno na lečenje u bolnice. Iako postoji mogućnost da broj povređenih poraste, hitne službe na terenu procenile su da je malo verovatno da je iko zadobio ozbiljne povrede - izjavila je zvaničnica vatrogasne službe Jun Džong-mi.
Fotografija sa lica mesta prikazuje spasioce kako pretražuju ruševine nakon urušavanja na drugom spratu četvorospratne zgrade, ali za sada nije poznato šta je dovelo dp pada plafona.
Iz kabineta predsednika Južne Koreje Li Dže Mjunga saopšteno je da je zvaničnicima naloženo da ulože sve napore u spasavanje ljudi i obezbede detaljnu i brzu reakciju na ovu nesreću.
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