Svet

SRUŠIO SE PLAFON U SUPERMARKETU: Skoro 40 osoba povređeno, hitne službe na terenu (FOTO)

Танјуг

10. 10. 2026. u 07:54

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NAJMANjE 38 osoba zadobilo je lakše povrede nakon što se srušio deo gipsanog plafona u supermarketu u južnokorejskom gradu Daegu, saopštili su danas zvaničnici lokalne vatrogasne službe.

СРУШИО СЕ ПЛАФОН У СУПЕРМАРКЕТУ: Скоро 40 особа повређено, хитне службе на терену (ФОТО)

Foto: Tanjug/Kim Hyun-tae/Yonhap via AP

Oni su potvrdili da je još 66 ljudi evakuisano iz objekta nakon urušavanja, koje je prijavljeno u 10.16 časova po lokalnom vremenu, prenosi Jonhap.

- Devet osoba je prebačeno na lečenje u bolnice. Iako postoji mogućnost da broj povređenih poraste, hitne službe na terenu procenile su da je malo verovatno da je iko zadobio ozbiljne povrede - izjavila je zvaničnica vatrogasne službe Jun Džong-mi.

Fotografija sa lica mesta prikazuje spasioce kako pretražuju ruševine nakon urušavanja na drugom spratu četvorospratne zgrade, ali za sada nije poznato šta je dovelo dp pada plafona.

Foto: Tanjug/Kim Hyun-tae/Yonhap via AP

Iz kabineta predsednika Južne Koreje Li Dže Mjunga saopšteno je da je zvaničnicima naloženo da ulože sve napore u spasavanje ljudi i obezbede detaljnu i brzu reakciju na ovu nesreću.

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