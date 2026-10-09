„NEKA ZBRIŠU LOS ANĐELES I SAN DIJEGO!“ Tramp posle ove izjave besni na medije i tvrdi da mu nameštaju skandal

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odbacio je tvrdnje da je pozvao Iran da bombarduje San Dijego i Los Anđeles, navodeći da je govorio o privremenom povećanju cena benzina kao manjoj ceni koju bi trebalo platiti kako bi se sprečilo da se Iran domogne nuklearnog oružja.

Foto: Tanjug (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Tramp je optužio medije koje je nazvao "lažnim vestima" da namerno pogrešno predstavljaju njegove izjave.

- Sve što sam radio jeste da sam pravio poređenje između plaćanja malo više, na kratko vreme, za benzin, i bombardovanja naših velikih gradova - naveo je Tramp.

On je dodao da su mediji znali na šta je mislio, ali da nastavljaju da tvrde da je tražio od neprijatelja da bombarduje dva američka grada koja voli.

- Potpuno je jasno šta govorim, ali ti ljudi su degenerici i misle da mogu stalno da se izvlače sa lažnim vestima - kazao je on.

Na snimku Trampovog mitinga u Nebraski u ponedeljak, u okviru kampanje za izbore na polovini predsedničkog mandata, on je rekao da su visoke cene nafte zbog rata sa Iranom opravdane potrebom da se Teheran spreči u sticanju nuklearnog oružja.

- Malo su visoke (cene). To je mala cena koju treba platiti da bi svet bio bezbedan, da bi naša zemlja bila bezbedna. Oni mogu da zbrišu grad. Neka uzmu, neka zbrišu Los Anđeles, neka zbrišu San Dijego. Ovo je veoma mala cena koju treba platiti i to će se završiti veoma brzo - rekao je tada Tramp.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja