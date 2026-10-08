PUTIN ROĐENDAN PROSLAVIO SA GERHARDOM ŠREDEROM: Kremlj objavio njihovu fotografiju

PREDSEDNIK Rusije, Vladimir Putin, proslavio je 74. rođendan u društvu bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera, koga je Kremlj u večerašnjem saopštenju nazvao Putinovim "starim prijateljem".

Foto: Kremlj

Kremlj je saopštio da je Putin 7. oktobra ujutru iz medija saznao da se Šreder nalazi u Moskvi, nakon čega ga je pozvao u svoj dom, prenose Vedomosti.

- Predsednik je pozvao svog starog prijatelja kod sebe. Gerhard Šreder bio je sa Vladimirom Putinom kada je šef države juče proslavljao svoj rođendan - navodi se u saopštenju pres-službe Kremlja.

Kremlj je objavio i zajedničku fotografiju Putina i Šredera, na kojoj se dvojica političara nalaze u prostoriji sa peći i samovarom.

Šreder je u sredu boravio u Moskvi, gde se sastao sa zaposlenima kompanije "HiperGlobus", ruskog ogranka nemačkog trgovačkog lanca "Globus".

Bivši nemački kancelar početkom oktobra postao je član nadzornog odbora kompanije koja posluje u Rusiji.

Prema pisanju ruskih medija, Šreder je održao pozdravni govor, nakon čega je razgovarao sa zaposlenima iza zatvorenih vrata.

Putin je prethodno, tokom susreta sa čelnicima svetskih novinskih agencija na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, govorio o Šrederu, navodeći da ga ne smatra ličnim prijateljem, već jednim od najboljih nemačkih državnika.

Šreder (82) koji je bio nemački kancelar od 1998. do 2005. godine, godinama održava bliske odnose sa ruskim predsednikom.

Nakon početka sukoba u Ukrajini više puta je dolazio u Rusiju i sastajao se sa Putinom. Putin je u maju 2026. godine govorio o Šrederu kao o "poželjnom" posredniku u mogućim pregovorima između Rusije i Ukrajine.

Šrederova saradnja sa ruskim kompanijama i njegovi kontakti sa Putinom godinama izazivaju kontroverze u Nemačkoj, posebno nakon početka rata u Ukrajini.

(Tanjug)