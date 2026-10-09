BRAZILSKI AKVAREL: Bolsonaro mlađi gura najveću državu Latinske Amerike u naručje Trampa

POLITIČKA mapa Latinske Amerike uzdrmana je iz korena, a ishod prvog kruga predsedničkih izbora otvara vrata potpunom prekomponovanju odnosa moći u Brazilu.

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Suprotno prognozama većine agencija za istraživanje javnog mnjenja, koje su aktuelnom šefu države predviđale prednost, senator Flavio Bolsonaro – kandidat desničarske Liberalne partije (PL) i najstariji sin bivšeg predsednika Žaira Bolsonara – izbio je na čelo trke. Ostavivši iza sebe prekaljenog levičarskog lidera Luiza Inasija Lulu da Silvu, Bolsonaro mlađi u odlučujući sukob ulazi sa osvojenih 47,03 odsto glasova (više od 56 miliona listića), nasuprot Lulinih 45,16 procenata. Sa ovom ozbiljnom prednošću, desnica ulazi u finalnu rundu sa pozicije favorita koja je do pre samo nekoliko dana levici delovala nezamislivo.

Ovaj izborni šamar za aktuelnu vlast daleko prevazilazi unutrašnje političke razmirice Brazilije; pred nama je geopolitička tempirana bomba. Dok je Lula u svom četvrtom mandatu uporno gradio arhitekturu multipolarnog sveta unutar BRIKS-a i otvoreno koketirao sa Pekingom i Moskvom, Flavio Bolsonaro ne krije svoje namere. Njegov glavni orijentir je Vašington, a ključni politički saveznik i uzor – Donald Tramp. Trijumf Bolsonara u drugom krugu ne bi bio obična smena vlasti, već potpuna demontaža Luline spoljnopolitičke doktrine i momentalno okretanje kormila ka Beloj kući.

Konzervativni talas potopio prognoze

Predizborne ankete su mesecima najavljivale stabilnu prednost za Lulu da Silvu, ali su glasačke kutije pokazale potpuno drugačije raspoloženje birača. Strah od povratka radikalne levice, bes zbog ekonomske stagnacije i porast kriminala na ulicama velikih gradova pokrenuli su masovni talas desnice koji je potpuno preokrenuo situaciju na terenu. Koliko je ovaj juriš desnice dubok, pokazuje činjenica da trijumf ne leži samo u predsedničkoj trci. Bolsonarova Liberalna partija (PL) bukvalno je pregazila konkurenciju na izborima za Nacionalni kongres i izbila kao apsolutno najjača formacija u oba doma. Zauzimanjem čak 121 mesta u Predstavničkom domu i osvajanjem 19 novih mandata u Saveznom senatu (gde desnica sada suvereno drži 28 od 81 stolice), Lulina vladajuća koalicija je preko noći saterana u tešku, gotovo bezizlaznu defanzivu.

Ipak, ključni psihološki i matematički udarac porodica Bolsonaro zadala je u saveznoj državi Minas Žerais. Kao tradicionalni, nepogrešivi barometar brazilske politike, sredina koja je bez izuzetka podržala svakog konačnog pobednika predsedničkih izbora još od 1989. godine, Minas Žerais je ovog puta prelomio u korist mlađeg Bolsonara. Sa osvojenih 48,24 odsto glasova u ovom drugom po veličini biračkom telu u zemlji, desnica je praktično potvrdila svoj status favorita i širom otvorila vrata ka potpunom osvajanju Planalta.

Vašington ponovo postaje glavna stanica?

Ukoliko Flavio Bolsonaro krajem meseca u drugom krugu potvrdi trijumf, spoljna politika Brazila pretrpeće najradikalniji zaokret u ovom veku. Za razliku od Lule, koji je uporno trošio diplomatski kapital pokušavajući da distancira Braziliju od uticaja Bele kuće i nametne zemlju kao samoproglašenog predvodnika globalnog juga, mlađi Bolsonaro nudi bezrezervan povratak pod okrilje takozvanog „zapadnog usmerenja”.

Njegova izborna platforma otvoreno računa na pobednički uzlet Donalda Trampa i Republikanske partije u SAD, sa kojima porodica Bolsonaro godinama neguje bliske ideološke i lične veze. Latinoamerički analitičari upozoravaju da bi ulazak Bolsonara mlađeg u palatu Planalto doneo naglo hlađenje odnosa sa Kinom, koja trenutno važi za glavnog trgovinskog partnera Brazila, ali i otvoreno distanciranje od učešća u BRIKS-u. Umesto dosadašnjeg insistiranja na multilateralizmu i stvaranju protivteže Zapadu, najveća država Južne Amerike bi preko noći mogla da postane udarna pesnica Vašingtona na kontinentu. Fokus se već sada pomera na bilateralne trgovinske odnose pod američkim pokroviteljstvom i čvrstu zajedničku bezbednosnu politiku, što bi moglo potpuno da uruši levičarski blok u regionu.

Tri nedelje koje menjaju sudbinu kontinenta

Pred Brazilom su sada tri nedelje bespoštednog političkog rata u kojima će se lomiti sudbina osme ekonomije sveta. Luiz Inasio Lula da Silva u ovu bitku ulazi sa decenijama iskustva i ogromnom stranačkom mašinerijom na terenu. Ipak, sada se suočava sa surovim istorijskim faktom – otkako je u Brazilu uveden sistem dvokružnog glasanja, nikada se nije dogodilo da kandidat koji izgubi u prvom krugu uspe da preokrene rezultat u finišu.

Ako desnica uspe da materijalizuje ovaj psihološki i matematički kapital, posledice će biti globalne. Svet neće dobiti samo novog lidera u Braziliji, već potpuno prepakovanu geopolitičku stvarnost. U toj novoj konstelaciji snaga, Južna Amerika će prestati da bude bastion multipolarnog globalnog juga i ponovo će, snažnije nego ikada, gravitirati ka severu i Vašingtonu.

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