"RUSIJA MORA DA OKONČA RAT" Košta pozvao Zelenskog na samit EU: Nastavićemo sa podrškom Ukrajini

PREDSEDNIK Evropskog saveta Antonio Košta saopštio je danas da je u telefonskom razgovoru pozvao ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog da lično prisustvuje narednom sastanku Evropskog saveta, na kojem će biti razmatrana situacija u Ukrajini.

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- Dobar telefonski razgovor sa predsednikom Zelenskim. Pozvao sam ga da nam se lično pridruži u razgovoru o Ukrajini na sledećem sastanku Evropskog saveta - naveo je Košta na društvenoj mreži Iks. Kako je dodao, sa Zelenskim je razgovarao i o napretku Ukrajine na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

- Radujemo se otvaranju dva pregovaračka klastera naredne nedelje i svih preostalih klastera do kraja godine - poručio je Košta.

Predsednik Evropskog saveta ocenio je da intenziviranje ruskih napada na Ukrajinu, uključujući napade na civilne ciljeve, kao i hibridni napadi Rusije na zemlje članice EU, ponovo pokazuju da Moskva nije istinski zainteresovana za mirovne pregovore.

- EU će nastaviti da podržava Ukrajinu sve dok se ne postigne pravedan i trajan mir. Vreme je da Rusija okonča svoj rat - poručio je Košta.

Predsednik Ukrajine potvrdio je da je sa Koštom razgovarao o otvaranju narednih pregovaračkih klastera u procesu pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, energetskom paketu za predstojeću zimu i daljoj finansijskoj podršci Kijevu.

- Zahvalan sam Antoniju na jasnom i principijelnom stavu u osudi ruskih udara na naše ljude i na izraženom saučešću - naveo je Zelenski u objavi na Telegramu.

On je podsetio da je u poslednjih nekoliko dana u ruskim napadima na Priluke i Kramatorsk, Kijev i druge ukrajinske gradove poginulo 78 ljudi, dok je 215 osoba ranjeno.

- To je oštra ruska eskalacija – teror protiv ljudi i života. Važno je da lideri ne ignorišu ono što se dešava - poručio je Zelenski.

Ukrajinski predsednik zahvalio je Košti i na tranši od 1,2 milijarde evra koja je Ukrajini uplaćena uoči današnjeg razgovora.

On je naveo da će ta sredstva biti upotrebljena za potrebe odbrane, uključujući nabavku i proizvodnju dronova.

On je dodao da je dogovoren i sastanak u trilateralnom formatu sa Koštom i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen u bliskoj budućnosti.

Zelenski je takođe naveo da je Koštu obavestio o kontaktima i sastancima sa američkom stranom koji će biti održani narednih dana.

- Naš tim je već na putu. Cenimo podršku Evrope - poručio je ukrajinski predsednik.