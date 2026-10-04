STUB: Nemamo dokaze da će nas Rusija napasti

FINSKI lider Aleksandar Stub izjavio je da njegova zemlja ne očekuje napad Rusije.

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- Da li očekujemo da će Rusija napasti? Odgovor je ne. Nemamo dokaze za to - rekao je za Stub za El Mundo .

Američki predsednik Donald Tramp je takođe napomenuo da Rusija ne planira da napadne NATO teritoriju.